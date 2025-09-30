احتمال افزایش تولید اوپک پلاس نفت را ارزان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت نفت برنت دریای شمال امروز سهشنبه با ۴۴ سنت معادل ۰.۶۵ درصد افت به ۶۷ دلار و ۵۳ سنت رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۳۹ سنت معادل ۰.۶۱ درصد کاهش، در سطح ۶۳ دلار و ۶ سنت معامله شد. هر دو شاخص در معاملات روز دوشنبه بیش از ۳ درصد سقوط کرده و بیشترین کاهش روزانه خود از اول اوت را ثبت کردند.
این افت قیمت عمدتاً پس از انتشار گزارشهایی مبنیبر احتمال افزایش تولید ائتلاف نفتی اوپک پلاس در نوامبر و ازسرگیری صادرات نفت شمال عراق از منطقه نیمهخودمختار کردستان به سمت ترکیه رخ داده است. منابع آگاه گفتهاند اعضای اوپک پلاس، شامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش مانند روسیه، در اجلاس روز یکشنبه احتمالاً با افزایش تولیدی معادل ۱۳۷ هزار بشکه در روز موافقت خواهند کرد.
از سوی دیگر، جریان نفت از کردستان عراق به ترکیه روز شنبه برای نخستینبار در ۲ سال و نیم گذشته از طریق خط لوله اصلی برقرار شد. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که بازارهای جهانی نفت طی هفتههای اخیر با احتیاط در حال ارزیابی ریسکهای عرضه هستند؛ ریسکهایی که از یکسو ناشی از حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاههای روسیه و از سوی دیگر از نگرانیهای مربوط به مازاد عرضه و ضعف تقاضا در بازارهای مصرف نشأت میگیرد.
اوپک پلاس از سال ۲۰۱۶ با هدف مدیریت بازار و جلوگیری از سقوط قیمت نفت شکل گرفت. این ائتلاف در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با کاهش تاریخی تولید، نقش اصلی در بازگشت قیمتهای جهانی به سطح قبل از همهگیری ایفا کرد. با این حال، در سالهای اخیر افزایش تولید برخی اعضا و بازگشت صادرات کشورهایی مانند لیبی و ایران، فشار نزولی بر قیمتها وارد کرده است. ازسرگیری صادرات کردستان عراق نیز، که از مارس ۲۰۲۳ بهدنبال اختلافات حقوقی و سیاسی متوقف شده بود، میتواند عرضه منطقهای و جهانی را افزایش داده و مسیر رشد قیمت را محدود کند.
