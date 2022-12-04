کشت گوجه فرنگی با پوشش ۹٠ هکتار در کهگیلویه محقق شد

حکمت نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: امسال برای اولین بار در شهرستان کهگیلویه اقدام به کشت گوجه در سطح ۹۰ هکتار شده است.

وی ابراز داشت: هزینه تمام شده هر هکتار گوجه اعم از اتصالات، نشاء، کارگری و سایر هزینه‌ها بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان در هکتار شده است.



نریمانی با اشاره به اینکه باز بودن مرزها باعث رضایت کشاورزان بود، بیان کرد: با بسته شدن مرزها به مدت یک هفته، صادرات گوجه نداشتم و محصول به دست آمده روی دست کشاورزان ماند و دچار ضرر و زیان شدند.



وی افزود: از هر هکتار گوجه میانگین ۶۰ تن برداشت عملکردی بوده و برداشت هر هکتار ۴ روز طول می‌کشد و روزانه ۴۰ نفر مشغول به کار هستند.



نریمانی با بیان اینکه امر گوجه چینی موجب رونق کشاورزی و در آمد زایی و کمک به افراد کم در آمد و آسیب پذیر شهرستان می‌شود، افزود: لازم است که اینگونه کشاورزان مورد حمایت جهاد کشاورزی شهرستان و استان قرار بگیرند.