به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله‌نور کریمی‌تبار امروز یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان ایلام اظهار داشت: امروز تبلیغات و رسانه در جنگ ترکیبی حرف اول را می‌زند و دشمن نظام و انقلاب اسلامی برای جنگ شناختی علیه ملت ایران برنامه ریزی گسترده‌ای کرده است.

امام جمعه ایلام گفت: امام راحل (ره) فرمودند؛ کسانی که نشر اخبار غیرموثق می‌کنند، باید به دادگاه انقلاب سپرده شوند. امروز متأسفانه آسیبی که در حوزه رسانه‌ها وجود دارد، جدی است.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار اضافه کرد: دشمن در فضای مجازی تاخت و تاز می‌کند و اصل نظام و دین و انقلاب را مورد هجمه قرار داده است؛ لذا باید یک خط پدافندی در حوزه رسانه تشکیل و در مرحله بعدی برای تهاجم به تبلیغات رسانه‌ای دشمن اقدامات لازم انجام شود.

وی با بیان اینکه نقش خانه مطبوعات و بسیج رسانه در راستای وحدت رویه رسانه‌ای در استان بسیار مهم است، یادآور شد: وقتی دشمنان نظام و انقلاب اسلامی اصل نظام را هدف قرار داده‌اند، دیگر سلیقه‌های سیاسی معنایی ندارد.

امام جمعه ایلام تأکید کرد: گروه‌ها و احزاب سیاسی باید پای کار باشند و اعلام موضع کنند.