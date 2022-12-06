کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۶۷ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد، این در حالی است که طی ۲۴ ساعت گذشته این شاخص روی عدد ۷۰ یعنی بازه قابل قبول قرار داشته است.

بر اساس این گزارش پایتخت‌نشینان از ابتدای سال تاکنون ۱۴۳ روز هوای قابل قبول، ۱۰۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه، دو روز هوای بسیار ناسالم، دو روز هوای خطرناک و تنها ۲ روز هوای پاک را تجربه کردند.

در مقایسه با سال قبل پایتخت نشینان ۱۹۴ روز هوای قابل قبول، ۵۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، دو روز هوای پاک و پنج روز هوای ناسالم را تجربه کرده بودند.