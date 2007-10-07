وزیر میراث ملی کنیا به ایران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیر عامل صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی با بیان این مطلب، گفت: بر اساس مذاکراتی که میان هیأت ایرانی عازم کنیا و وزیر میراث ملی کنیا انجام شد، هیأتی از مقامات عالی این وزارتخانه به ایران سفر خواهند کرد.

علی اصغر پرهیزگار، تصریح کرد: بر اساس توافقات انجام شده قرار است صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی در مرمت و حفاظت از دو شهر تاریخی مومباسا و لامو، با وزارت میراث ملی کنیا همکاری های لازم را داشته باشند.

وی افزود: همچنین قرار است این وزارتخانه برای آموزش نیروی انسانی و کارشناسان میراث فرهنگی خود با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران و صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی نیز اقداماتی انجام دهد.

پرهیزگار به بازدید از قلعه پرتغالی در شهر ساحلی مومباسا در کنیا، اشاره کرد و گفت: برخی از مشکلات این قلعه از جمله وجود پوشش گیاهی در اطراف و داخل قلعه، موجب نفوذ آب به دیواره های قلعه و تخریب برخی از دیوارهای آن شده است.

وی افزود: صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی با کشورهای بسیاری از جمله ازبکستان، تاجیکستان و هند مذاکراتی برای احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی این کشورها انجام داده است که تاکنون با هندوستان برای مرمت و بازسازی دانشکده ادبیات فارسی علیگره به نتایجی رسیده و در آینده نزدیک برای امضای قرارداد همکاری اقدام خواهد کرد.

