نگاه ویژه به صیانت و حفظ خاک در برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی گفت: قوانین خوبی در کشور در حوزه خاک وجود دارد و حفاظت و صیانت از خاک وظیفه تمام نهادها و مردم است بنابراین در ۱۰ سال گذشته فائو به این نتیجه رسیده که ظرفیت‌های مردمی باارزش‌ترین بخش‌ها برای صیانت و حفاظت از خاک هستند.

وی با بیان این که بر اساس قانون خاک باید مأموریت‌ها را در بخش‌های مختلف انجام دهیم، عنوان کرد: معاونت آب و خاک در بحث خاک حاصلخیز کشاورزی مأموریت بزرگی را بر عهده دارد که شامل کشاورزی حفاظتی، صیانت از خاک، حاصلخیزی خاک و جلوگیری از شوری آن می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هم وظیفه حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک را برعهده دارد و در برنامه هفتم توسعه هم فصل مهمی را به حفاظت و صیانت از خاک اختصاص خواهیم داد.

وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد: بتوانیم با کمک مردم و با هم برای صیانت خاک کشور تلاش کنیم تا به امنیت پایدار غذایی، حکمرانی و اقتدار غذایی برسیم.

وی افزود: مأموریتی در رابطه با قانون حفاظت از خاک به معاونت آب و خاک و معاونت برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی داده شده تا آئین‌نامه‌های باقی‌مانده خاک با سرعت در دولت تصویب شود؛ در برنامه هفتم نگاه ویژه‌ای به بخش خاک و آبخیزداری خواهد شد و تمام تلاش ما این است که در برنامه هفتم با مردمی‌سازی در بخش آبخیزداری، بتوانیم در مدت ۱۰ سال به سمت پایداری در حوضه‌های آبخیز برویم.

ساداتی‌نژاد عنوان کرد: لایحه آبخیزداری با دستور رئیس‌جمهور در زمینه پایداری حوضه‌های آبخیز تهیه شده است که در کمیسیون مربوطه دولت در حال بررسی است و به زودی به مجلس ارسال خواهد شد، این لایحه فصل جدیدی در صیانت از آب و خاک خواهد بود.

وی تاکید کرد: حفاظت از خاک یک وظیفه عمومی است و لازم است ارزش خاک و صیانت و حفظ این میراث بین نسلی را به نسل‌های آینده آموزش دهیم.