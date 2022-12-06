  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۳

نگاه ویژه به صیانت و حفظ خاک در برنامه هفتم توسعه

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در برنامه هفتم توسعه نگاه ویژه‌ای به بخش خاک و آبخیزداری خواهد شد و با مردمی‌سازی در این بخش تلاش می شود در مدت ۱۰ سال به سمت پایداری در حوضه‌های آبخیز حرکت کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی گفت: قوانین خوبی در کشور در حوزه خاک وجود دارد و حفاظت و صیانت از خاک وظیفه تمام نهادها و مردم است بنابراین در ۱۰ سال گذشته فائو به این نتیجه رسیده که ظرفیت‌های مردمی باارزش‌ترین بخش‌ها برای صیانت و حفاظت از خاک هستند.

وی با بیان این که بر اساس قانون خاک باید مأموریت‌ها را در بخش‌های مختلف انجام دهیم، عنوان کرد: معاونت آب و خاک در بحث خاک حاصلخیز کشاورزی مأموریت بزرگی را بر عهده دارد که شامل کشاورزی حفاظتی، صیانت از خاک، حاصلخیزی خاک و جلوگیری از شوری آن می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هم وظیفه حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک را برعهده دارد و در برنامه هفتم توسعه هم فصل مهمی را به حفاظت و صیانت از خاک اختصاص خواهیم داد.

وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد: بتوانیم با کمک مردم و با هم برای صیانت خاک کشور تلاش کنیم تا به امنیت پایدار غذایی، حکمرانی و اقتدار غذایی برسیم.

وی افزود: مأموریتی در رابطه با قانون حفاظت از خاک به معاونت آب و خاک و معاونت برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی داده شده تا آئین‌نامه‌های باقی‌مانده خاک با سرعت در دولت تصویب شود؛ در برنامه هفتم نگاه ویژه‌ای به بخش خاک و آبخیزداری خواهد شد و تمام تلاش ما این است که در برنامه هفتم با مردمی‌سازی در بخش آبخیزداری، بتوانیم در مدت ۱۰ سال به سمت پایداری در حوضه‌های آبخیز برویم.

ساداتی‌نژاد عنوان کرد: لایحه آبخیزداری با دستور رئیس‌جمهور در زمینه پایداری حوضه‌های آبخیز تهیه شده است که در کمیسیون مربوطه دولت در حال بررسی است و به زودی به مجلس ارسال خواهد شد، این لایحه فصل جدیدی در صیانت از آب و خاک خواهد بود.

وی تاکید کرد: حفاظت از خاک یک وظیفه عمومی است و لازم است ارزش خاک و صیانت و حفظ این میراث بین نسلی را به نسل‌های آینده آموزش دهیم.

کد خبر 5648053

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها