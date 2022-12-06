به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان که پس از تغییر سرمربی با نتایج مطلوبی در میادین رسمی بین المللی همراه بود باید خود را مهیای حضور در رویدادهای سال جدید میلادی کند.

کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی نیز در نظر دارد اردوهای آماده سازی این تیم را در بهترین زمان برگزار کند تا روند صعودی این تیم همچنان حفظ شود. در همین راستا قرار است دور جدید تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی بعد از پایان رقابتهای لیگ برتر و همچنین برگزاری مسابقات قهرمان کشوری به عنوان نخستین مرحله از چرخه انتخابی در تهران برپا شود.

بدین ترتیب باید بزودی شاهد آغاز تمرینات شاگردان حسن رنگرز باشیم که گویا گفته شده اردوهای مذکور بر خلاف گذشته، اردوهای بلند مدت و طولانی نخواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی کشور به‌عنوان نخستین مرحله از چرخه انتخابی تیم ملی در سال ۲۰۲۳ طی روزهای اول و دوم دی ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می‌شود.