به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فدراسیون کشتی چندی پیش اعلام کرد در حال برنامه ریزی برگزاری جام باشگاه‌های جهان در رشته کشتی آزاد است که اگر شرایط مهیا باشد این مسابقات در کشتی فرنگی هم برپا خواهد شد.

اما آنطور که از گوشه و کنار خبر می‌رسد فعلاً همه چیز مشروط به حضور اسپانسرهای مالی است تا متولیان فدراسیون کشتی و سازمان لیگ بتوانند همچون دوره‌های گذشته، میزبان جام باشگاه‌های جهان در کشورمان باشند.

در همین راستا باید به اظهارات حمید یاری رئیس سازمان لیگ کشتی اشاره کرد که معتقد است: «بارها اعلام شد برای برگزاری جام باشگاه‌های جهان باید اسپانسر داشته باشیم که خوشبختانه در کشتی آزاد، باشگاه پترو پالایش تاکستان این موضوع را قبول کرده است. بر این اساس می‌توان منابع مالی برای اهدای جوایز دلاری و تمام هزینه‌ها را تأمین و پرداخت کرد و در نتیجه مشکلی برای برگزاری این مسابقات در کشتی آزاد نداریم. البته در کشتی فرنگی هم منتظر اعلام نظر و موافقت دو باشگاه فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان هستیم که اگر تیم یا اسپانسری متعهد تأمین بودجه شود، در کشتی فرنگی هم اقدام به برگزاری مسابقات خواهیم کرد.»

البته سازمان لیگ کشتی اظهار امیدواری کرده است تا پایان سالجاری ضمن برگزاری جام باشگاه‌های جهان، برنامه ریزی های لازم جهت جذب اسپانسرها و تیم‌های بیشتری برای حضور در لیگ برتر سال آینده انجام خواهد شد.

این در حالیست که علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی نیز در جلسه هماهنگی با مسئولان سازمان لیگ از برگزاری منظم لیگ برتر کشتی آزاد تقدیر کرد و گفت: «باید بلافاصله بعد از پایان لیگ برتر کشتی فرنگی، برای برگزاری جام باشگاه‌های جهان برنامه ریزی کنید. همچنین قرارداد کشتی‌گیران و مربیان باید در جام باشگاه‌های جهان و لیگ سال آینده به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.»