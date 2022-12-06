بودجه خاصی برای بازنشستگی پیش از موعد معلولان در نظر گرفته شود

محمدحسن آصفری در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۵ آذرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: امروز روز معلولان است و با توجه به آنکه تعداد معلولان در کشور زیاد است، قانون جامع معلولان باید اجرا شود و مجلس هم باید بر حسن اجرای آن نظارت کند.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات جدی معلولان در حوزه مسکن و اشتغال است. دولت بارها اعلام کرده که باید برای خانواده‌های دارای دو معلول مسکن تأمین شود اما این اتفاق نیفتاده است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی از معلولان بیش از بیست سال در کارخانه و شرکت‌ها کار می‌کنند اما مشمول بازنشستگی پیش از موعد نمی‌شوند چرا که در بودجه اعتباری برای این مساله لحاظ نشده است؟

آصفری بیان کرد: با توجه به اینکه در آستانه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ هستیم، لازم است دولت ردیف خاصی برای بازنشستگی پیش از موعد معلولان در نظر گیرد تا مشکلات آنان مرتفع شود.