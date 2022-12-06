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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۳:۱۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

۷ بیمار در بخش‌های کرونایی استان بوشهر بستری هستند

۷ بیمار در بخش‌های کرونایی استان بوشهر بستری هستند

بوشهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر گفت: در حال حاضر هفت بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند.

حسن ملکی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه‌روز گذشته ۲ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده‌اند و پنج بیمار از این بخش‌ها ترخیص شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر اضافه کرد: در حال حاضر هفت بیمار در بخش‌های کرونایی استان بوشهر بستری هستند که خوشبختانه هیچ بیماری در بخش مراقبت‌های ویژه بستری نیست.

وی از تداوم روزهای بدون فوتی کرونا خبر داد و افزود: تعداد جان‌باختگان کرونا در استان بوشهر ۲ هزار و ۲۳۱ نفر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر گفت: تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا از ابتدای شیوع تا کنون ۱۰۸ هزار و ۶۵۴ نفر است.

کد مطلب 5648365

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