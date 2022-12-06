مدرسه رودکی در دوشنبه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر محرابیان روز سه شنبه در حاشیه اختتامیه پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و تاجیکستان گفت: بسیار خرسندم اعلام کنم که پانزدهمین اجلاس در بین تمام اجلاس ها جز موفق ترین اجلاس ها است. زیرا ما در این اجلاس شاهد یک هیئت عالی رتبه هستیم. حجم روابط در سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳ برابری داشته است.

وی ادامه داد: در این اجلاس ۴ کمیته تشکیل شد و نتایج آنها مذاکرات و توافقات خوبی به دنبال داشت، که کمال تشکر را از طرفین دارم.

وزیر نیرو با اشاره به کمیته آموزش و پرورش، بهداشت و … از کمیته‌های دیگری است که فعالیت مناسبی داشته است گفت: در خصوص مرکز آموزشی رودکی در شهر دوشنبه افتتاح می‌شود، همچنین در زمینه بهداشت و درمان توافقاتی انجام شده است که امیدواریم در اجرای اسناد هم مانند تشکیل و اجرای کمیته خوب عمل شود.

وزیر نیرو اضافه کرد: آب و انرژی و محیط زیست کمیته دیگری است که توافقات مثبتی از آن حاصل شد. در پی ملاقات‌های مکرر بیش از ۲۵ سند به امضا رسید و باید برای اجرای آن تلاش کرد.