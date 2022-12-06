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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۱

چه تعداد گردشگر در فصل زمستان به لبنان می روند؟

چه تعداد گردشگر در فصل زمستان به لبنان می روند؟

وزیر گردشگری دولت پیشبرد امور لبنان به شمار گردشگرانی اشاره کرد که در فصل زمستان به این کشور می آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، ولید نصار وزیر گردشگری دولت پیشبرد امور لبنان به شمار گردشگرانی اشاره کرد که در فصل زمستان به این کشور می آیند.

وی افزود: طبق بررسی ها ما انتظار داریم که نیم میلیون گردشگر در فصل زمستان به لبنان بیایند و یک ملیارد دلار وارد کشور کنند.

وزیر لبنانی از اوضاع مطلوب رستوران ها در لبنان در طول روزهای جام جهانی و نیز اوضاع خوب فرودگاه بیروت هم خبر داد.

ولید نصار درباره تشکیل جلسه دولت لبنان و تصمیمی که وی در این باره اتخاذ کرده است هم گفت: من به خاطر تصمیم در معرض فشار قرار نگرفتم و تصمیمی که در قبال جلسه دولت گرفتم از سوی خودم بود و با جریان ملی آزاد مشورت نکردم.

کد مطلب 5648470

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