به گزارش خبرنگار مهر، یوسف عباسپور بعد از ظهر سه‌شنبه در آئین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان اردبیل با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای فناورانه در استان اردبیل اظهار کرد: نمایشگاه دستاوردها با همکاری دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان در سالن تربیت بدنی شماره ۲ دانشگاه محقق اردبیل از روز یکشنبه آغاز شده و فردا ساعت ۱۰ قبل از ظهر با حضور پژوهشگران و فناوران برتر و مسئولین استان خاتمه می‌یابد.

وی بیان کرد: تمام تلاش دست اندرکاران و برگزار کنندگان نمایشگاه این بود که کلیه عواملی که در زیست بوم فناوری استان دخیل هستند اعم از حمایت‌کنندگان مالی و اعتباری، حمایت‌کنندگان پژوهشی و فناوری را دورهم جمع کنند تا فناوران و شرکت‌های دانش بنیان بتوانند به آنها دسترسی آسان داشته باشند.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل خاطر نشان کرد: مهمترین تفاوت این نمایشگاه با نمایشگاه‌های قبلی این بود که آخرین دستاوردهای فناورانه را در نمایشگاه به عرصه نمایش گذاشتیم.

عباسپور از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه در سال آینده خبر داد و گفت: از امروز برای سال بعد برنامه‌ریزی بکنیم که با هدف تجاری سازی و فروش دستاوردهای فناورانه نمایشگاه سال بعد برگزار شود و ما بتوانیم نقشی هرچند کوچک در اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم.

وی به شاخص‌های انتخاب فناوران و پژوهشگران برتر اشاره کرد و افزود: شاخص‌های انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر که اکثر آن‌ها شاخص ملی هستند، عبارتند از سابقه کاری و تجربه، تحصیلات و دوره آموزشی مرتبط، سطح آمادگی فناورانه، میزان فروش داخلی و میزان صادرات، عناوین کسب شده، استانداردهای کسب شده و تأثیری که شرکت‌های فناور در حل مشکلات یا رفع نیازهای جامعه داشتند.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل با بیان اینکه ۱۰ فناور برتر با استناد به این شاخص‌ها انتخاب شدند، ادامه داد: امیدواریم سیاست عالی مسئولین این باشد که همت مناسبی برای تجاری سازی و فروش این محصولات داشته باشند.