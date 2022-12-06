به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز سه شنبه در خصوص رزمایش نظامی یونان در جزایر دریای اژه اعلام کرد: یا یونان عقب گرد کرده و توافقات را رعایت می‌کند، یا ما اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

وزیر امور خارجه ترکیه در نشست مطبوعاتی مشترک با بوگدان آرسکو، همتای رومانیایی‌ خود در آنکارا درباره رزمایش‌ های یونان در جزایر رودوس ولسبوس (میدیلی) دریای اژه گفت: یونان باید به نقض موقعیت خلع سلاح جزایر پایان دهد؛ در غیر این صورت ما اقدامات لازم را انجام می‌ دهیم.

مولود چاووش اوغلو در ادامه تاکید کرد: متاسفانه یونان به اقدامات تحریک آمیز خود ادامه می‌ دهد. ما هم نمی‌ توانیم در این زمینه سکوت کنیم. این جزایر طبق معاهده‌ های لوزان ۱۹۲۳ و صلح پاریس در سال ۱۹۴۷ به شرط خلع سلاح به یونان واگذار شده بودند.

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به این که یونان پیمان‌ شکنی‌هایش را علیه ترکیه ادامه می‌ دهد، اضافه کرد: یونان دنبال صلح نبوده و پاسخ‌ هایش به نقدهای حقوقی ما در سازمان ملل متحد حاوی فرافکنی است و نمی‌ تواند ادله حقوقی ارایه کند.

وی با اشاره به اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشورش مبنی بر اینکه «یک شب ناگهان می‌ آییم»، گفت: به گام برداشتن در زمینه‌ های حقوقی در سازمان ملل متحد و میدان ادامه می‌ دهیم. یونان فراموش می‌ کند اگر باد بکارد طوفان درو خواهد کرد. اگر خواستار صلح نیستند، ما هم اقدامات لازم را انجام می‌ دهیم.