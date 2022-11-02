برنامه یونان برای حمله به ترکیه یعنی آتن عقلش را از دست داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به ادعاها درباره اینکه یونان خود را برای حمله ترکیه آماده می‌کند، گفت که چنین تفکری یعنی «آتن عقلش را از دست داده و ترکیه اجازه گسترش قلمرو آبی را به یونان نخواهد داد!»

چاووش‌اوغلو گفت: به یونان اجازه نخواهیم داد تا قلمرو آبی خود در دریای اِژه را حتی یک مایل گسترش دهد.

آنکارا پیش از این اعلام کرده که اگر آتن قلمرو آبی خود را ۱۲ مایل (حدود ۲۰ کیلومتر) گسترش دهد، یعنی اعلام جنگ کرده است.

وزیر خارجه ترکیه با اشاره به اینکه «آنکارا قرار گرفتن در عمل انجام‌شده و به دام افتادن در نوار ساحلی خود را نخواهد پذیرفت»، یونان را درباره اختلافاتش با ترکیه در دریای اِژه و مدیترانه شرقی، به «ریاکاری و تزویر» متهم و اضافه کرد که آتن «سد راه عدالت شده است.»

وی همچنین با اشاره به ادعاهای یونان درباره حمله به آنکارا گفت که «آتن عقلش را از دست داده است. یونانی‌ها به‌خوبی می‌دانند که رویارویی با ترکیه به چه معنا است. ما خواستار گفتمان هستیم اما یونان باید صادق باشد.»

وزیر خارجه ترکیه همچنین مدعی شد که آتن با «نشر اکاذیب» آنکارا را هدف گرفته و تاکید کرد که «پروپاگاندا یونان بی‌نتیجه مانده و شکست خورده است.»

به‌رغم اینکه هر دو کشور عضو ناتو هستند، ترکیه و یونان روابط حسنه‌ای ندارند و از جمله مناقشات آنها می‌توان به تنش بر سر حق اکتشاف مواد معدنی در مدیترانه شرقی و مناقشات ارضی در دریای اژه اشاره کرد.

تنش‌ها بین دو کشور در هفته‌های اخیر افزایش یافته و آنکارا، آتن را به تسلیح جزایر دریای اژه متهم کرده و یونان نیز مدعی شده که این اقدامات صرفاً در واکنش به سیاست‌های خصمانه ترکیه صورت گرفته است.