به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان امروز در اختتامیه پانزدهمین اجلاس مشترک ایران و ترکمنستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات و برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای توسعه همکاری در حوزه نیروگاه‌سازی گفت: در این زمینه بعد از نیروگاه سنگ توده ۲ یکی از نیروگاه‌های بزرگ برق آبی در منطقه ساخته می‌شود که نیروگاه راغون است و جزو بزرگترین نیروگاه‌هایی برق آبی منطقه به حساب می‌آید. امروز شرکت‌های جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از ساخت این نیروگاه را در تاجیکستان برعهده دارند.

وی ادامه داد: مسئولان تاجیکستان هم در سفر گذشته و این سفر ابراز تمایل کردند که شرکت‌های ایرانی نسبت به ساخت سریع‌تر این نیروگاه که جزو نیروگاه‌های ممتاز به حساب می‌آید اقدام کنند. کشور تاجیکستان با توجه به روابطی که در حوزه‌های مختلف با جمهوری اسلامی ایران دارد به ویژه در حوزه‌های فنی و مهندسی نسبت به این موضوع تاکید ویژه‌ای می‌کند.

وزیر نیرو اضافه کرد: این ظرفیت وجود دارد تا بتوانیم در بخش‌های فنی و مهندسی در این کشور اقدامات ویژه‌ای انجام دهیم و از تمام شرکت‌های فعال دعوت می‌کنیم برای حضور در کشور تاجیکستان به منظور مبادلات کالا و خدمات به ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی حضور به عمل آورد این مساله می‌تواند بازار خوبی را برای آنها از نظر اقتصادی فراهم کند.

محرابیان در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که چه میزان ظرفیت برای حضور شرکت‌های ایرانی در کشور تاجیکستان وجود دارد؟ تصریح کرد: ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران بسیار بالا است ما بیش از ۲۰۰۰ شرکت فعال در حوزه انرژی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی داریم.

وی اضافه کرد: روز گذشته سندیکای صنعت برق با مسئولان تاجیکستان ملاقات داشتند و توافقات خوبی حاصل شد این شرکت‌ها می‌توانند از بازار تاجیکستان و منطقه بهترین بهره را ببرند. تمام فعالیت‌هایی که در خارج از کشور انجام می‌شود با توجیحات اقتصادی و فنی همراه است. طبیعتاً شرکت‌ها زمانی که مسیر را باز می‌کنند مطالعات لازم در این زمینه نیز صورت می‌گیرد.

وزیر نیرو در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه آورده توافقات برای ایران چقدر است، گفت: هرچند که رقبای متعددی در این بازار وجود دارد اما ظرفیت همکاری بین دو کشور ایران و تاجیکستان برقرار است که می‌تواند مزیت‌هایی را برای شرکت‌های ایرانی فراهم کند.

وی در خصوص مذاکرات صورت گرفته در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی نیز اظهار کرد: در این بخش مذاکراتی انجام شده و در ادامه سفر آقای وزیر جلسه‌ای را در وزارت نفت ایران خواهند داشت که ادامه مذاکرات دنبال می‌شود.

وزیر نیرو در خصوص مذاکرات انجام شده در حوزه آب نیز ادامه داد: در حوزه آب بحث‌های فنی را دنبال کردیم موضوع ساخت نیروگاه‌های برق آبی مطرح شده و مذاکراتی در زمینه‌ی تبادلات تجربیات فنی در دستور کار قرار دارد. البته هیأت‌های دو طرف از سابق این مذاکرات را داشتند و از این به بعد ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این‌که امروز اختتامیه پانزدهمین اجلاس فنی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان بود گفت: در طول این دو روز پس از اجلاس افتتاحیه کمیته‌های مشترکی بین دو کشور کار خود را آغاز کردند و در طی مذاکراتی که صورت گرفت به توافقاتی رسیدیم.

محرابیان با بیان این‌که این اجلاس در عالی‌ترین سطح برگزار شد، تصریح کرد: اسناد خوبی تهیه شده چهار کمیته اسناد را به اختتامیه اجلاس رساندند. کمیته اول کمیته تجاری، بازرگانی، مناطق آزاد تجاری و بانک و بیمه بود که سند خوبی نیز در این راستا آماده شد و توانستیم در خصوص تبادلات تجاری و مناطق آزاد توافقات خوبی را در سند ثبت کنیم.

وی ادامه داد: دومین کمیته، کمیته آموزش عالی، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، بهداشت و درمان بود که جزو کمیته‌های فعال به حساب می‌آید. در این کمیته نیز توافقات خوبی صورت گرفت که من جمله از این توافقات فعالیت مدرسه رودکی در شهر دوشنبه بود. در سال‌های گذشته این مدرسه احداث شده اما راه اندازی نشده بود لذا در این اجلاس توافق شد هرچه سریع‌تر این مدرسه افتتاح شود.

محرابیان با بیان این‌که در حوزه بهداشت و درمان ۱۰ اولویت تعیین شد و توافقات بسیار خوبی صورت گرفت که امیدواریم تمام این توافقات اجرایی شود، اظهار کرد: در موضوعات غذا و دارو در این کمیته توافقات خوبی صورت گرفت همچنین کمک به محرومین جزو توافقات این کمیته ثبت شد.

وی با بیان این‌که سومین کمیته، کمیته حمل و نقل، کشاورزی، ارتباطات و فناوری بود که در این زمینه نیز به ویژه بین استان خراسان رضوی و کشور تاجیکستان توافقات خوبی صورت گرفت.

وزیر نیرو ادامه داد: امروز حمل و نقل ریلی از طریق گشایش مسیر از طریق ترکمنستان در دستور کار قرار دارد. مدتی است که این مسیر باز شده و تجار ما کالاهای خود را از این مسیر به کشور تاجیکستان می‌رسانند که امیدواریم این مسیر فعال‌تر شود.

وی با تاکید بر این‌که همچنین در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی نیز توافقات خوبی انجام شده است، تصریح کرد: شرکت‌های دانش بنیان در موضوع مخابرات توافقات خوبی داشتند. کمیته انرژی آب و محیط زیست نیز توافقاتی را به ویژه در حوزه محیط زیست انجام دادند.

محرابیان با بیان این‌که امروز مسئولان تاجیکستان بازدیدی را از گروه مپنا در حوزه همکاری‌های ساخت نیروگاهی داشتند با توجه به این‌که فعالیت ایران و تاجیکستان در این حوزه سابقه دیرینه دارد می‌توانیم در این بخش همکاری‌هایی را داشته باشیم اظهار کرد: نیروگاه سنگ توده ۲ جزو نیروگاه‌های بسیار خوب برق آبی است که جمهوری اسلامی ایران در این کشور ساخته و با ظرفیت کامل در حال تولید است. برق کشور تاجیکستان و کشورهای اطراف منتقل می‌شود.

به گفته وی در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر به ویژه انرژی باد بازدیدهای خوبی صورت گرفت که امیدواریم بتوانیم در این زمینه نیز کار خود را پیش ببریم.

وزیر نیرو با بیان این‌که طی یکسال و نیم گذشته حجم اسناد دو کشور بیش از ۲۵ سند بوده است، تصریح کرد: دولت برای فعالیت بخش‌های خصوصی برای توسعه فعالیت‌ها در کشور تاجیکستان حمایت خود را اعلام می‌کند.