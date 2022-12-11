شاهین بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تیم ملی و حذف این تیم از جام جهانی گفت: متأسفانه تیم ملی کشورمان که بازیکنان خوبی هم داشت ضعیف عمل کرد و از گردونه رقابتها حذف شد. ما در دو بازی حساس نتیجه را به حریفان واگذار کردیم. خوردن شش گل برابر انگلیس و یک گل برابر آمریکا باعث شد تا نتوانیم به مرحله بعد صعود کنیم. اگر چه ولز را هم بردیم اما همه میدانیم که ولز از ما ضعیفتر بود و هرگز شرایط گذشته را نداشت.
وی در پاسخ به این پرسش که علت اصلی دو شکست ایران و ضعیف بودن این تیم چه بوده است گفت: وقتی یک تیم شکست میخورد همه مقصر هستند. البته سهم کادر فنی از همه بیشتر است زیرا آنها نفرات را برای بازی تعیین میکنند و مسائل فنی را به بازیکنان گوشزد میکنند. کادر فنی ما ترسیده بود و همین ترس باعث باخت ما برابر انگلیس و آمریکا شد در حالی که میتوانستیم در دیدار برابر آمریکا با یک تساوی به مرحله بعد صعود کنیم کارلوس کی روش باز هم ضعیف عمل کرد، محتاط بود و همین مسئله باعث حذف تیم ملی ایران شد.
کارشناس فوتبال در پاسخ به این سوال که نقش فدراسیون فوتبال برای جام ملتهای آسیا و حضور پرقدرت تیم ملی در این تورنمنت چگونه خواهد بود گفت: مسئولان فدراسیون فوتبال باید تغییرات زیادی را صورت دهند. کی روش امتحان خود را پس داد. او نتوانست موفق شود. همانطور که در مصر و کلمبیا عملکرد ضعیفی داشت حالا وقت آن رسیده که تغییرات اساسی در فوتبال ما صورت بگیرد و فدراسیون باید از همین حالا به فکر آینده باشد تا تیم ملی کشورمان در جام ملتهای آسیا موفق باشد.
بیانی در پاسخ به این پرسش که آیا باز هم باید با مربی خارجی به کار ادامه دهیم یا مربیان داخلی هم میتوانند موفق باشند گفت: سالهاست که در این مورد اتفاق نظری وجود ندارد. عدهای موافق داخلی و عدهای موافق خارجی هستند. اما اگر میخواهیم در جام ملتهای آسیا موفق باشیم باید بهترین گزینه را انتخاب کنیم. فدراسیون فوتبال روزهای حساسی را در پیش خواهد داشت. مربی داخلی هم میتواند موفق باشد زیرا با فوتبال ما آشناست و بازیکنان را به خوبی میشناسد اما اگر میخواهیم برای آینده سرمایه گذاری کنیم باید به یک مربی خارجی خوب اعتماد کنیم و به او فرصت دهیم تا بتواند فوتبال ما را از این شرایط سخت نجات دهد.
کارشناس فوتبال در پایان و در پاسخ به این سوال که چه عواملی میتواند موفقیت را به فوتبال ما بیاورد گفت: ما نیاز به یک برنامه ریزی دقیق داریم. فوتبال ما باید از ریشه اصلاح شود متأسفانه به فوتبال پایه اهمیت نمیدهیم. اگر این اتفاق بیفتد و آموزشها اصولی باشد همه چیز درست خواهد شد ضمن اینکه باید از مربیان بزرگ فوتبال هم دعوت کنیم تا به ایران آمده کلاسهایی برای مربیان ما بگذارند تا بتوانیم از لحاظ سطح مربیگری به کشورهای صاحب نام فوتبال برسیم در غیر این صورت همچنان درجا خواهیم زد و باید آرزوی قهرمانی در تورنمنتهای بین المللی را داشته باشیم.
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