۵۱ پارک علم و فناوری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر آئین تجلیل از برگزیدگان پژوهش در وزارت آموزش و پرورش صبح امروز در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.

علی محبی قائم مقام سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در این آئین گفت: پژوهشگران برتری که آثار خود را به این جشنواره ارسال کردند؛ مشخص شده و انتخاب شدند. از وزارت علوم انتشار داریم نسبت به شورای عالی عطف توجه ویژه ای داشته باشد. در شورای عالی عطف این وزارتخانه، کمیسیون تربیت و آموزش وجود ندارد که این موضوع برای پیگیری طرح‌های پژوهشی لازم و ضروری است.

محبی با اشاره به لزوم ارتقا ساختار پژوهشی، گفت: پیگیری سند تحول در موضوع پژوهش و اجرایی کردن الزامات و پیوست پژوهشی و اختصاص دادن یک درصد از اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های دولتی به پژوهش‌های مرتبط به آموزش و پرورش هم بسبار مهم است.

پیمان صالحی معاون پژوهشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری هم در این مراسم با تبریک هفته پژوهش، شعار این هفته را پژوهش پیشران اشتغال دانش بنیان دانست و گفت: تلاش کردیم در این هفته موضوعات اساسی در موضوع پژوهش را مطرح کنیم. جهاد تبیین و دستاوردهای علمی، مدرسه و آینده سازان خلاق، علوم انسانی و علوم پایه، دانشگاه مبدا تولید دانش بنیان و دانش آموزان و سرآمدان علمی از عناوین روزهای هفته پژوهش است.

وی با بیان اینکه در عرصه پژوهش رتبه پانزدهم در دنیا را داریم گفت: ما ۲۵ سال قبل رتبه پنجاهم دنیا را داشتیم. این پیشرفت کشور را نشان می‌دهد. میزان استنادات به مقاله‌های ایرانی در رتبه پانزدهم هستیم و در حالی که یک درصد جمعیت جهان را داریم؛ دو درصد تولید علم در دنیا را داریم.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اینکه ۳۵ درصد مقالات علمی تولیدی با همکاری دانشمندان بین المللی است؛ گفت: ۵۱ پارک علم و فناوری داریم که صد و ده هزار نفر در شرکت‌های خصوصی این پارک‌های علم و فناوری مشغول به کار هستند. به نظرم یه زودی مردم طعم شیرین این پیشرفت‌های علمی را در زندگی خود خواهند چشید.