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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۴۷

نماینده مردم اردبیل در مجلس:

۹۰ میلیارد تومان به پروژه‌های علم و فناوری اردبیل تزریق می‌شود

۹۰ میلیارد تومان به پروژه‌های علم و فناوری اردبیل تزریق می‌شود

اردبیل- نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ میلیارد تومان به پروژه‌های دست اقدام و طرح های نوآورانه پارک علم و فناوری استان اردبیل تزریق می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر دوشنبه در بازدید از پروژه‌های در دست اقدام پارک علم و فناوری استان اردبیل اظهار کرد: ۹۰ میلیارد تومان به پروژه‌های دست اقدام و طرح‌های نوآورانه پارک علم و فناوری استان اردبیل تزریق می‌شود.

وی با بیان اینکه باید در راستای خدمات رسانی به نخبگان استان اردبیل این پروژه‌ها هرچه سریع‌تر به اتمام برسد، گفت: توجه ویژه به نخبگان، مخترعین و جوانان در امر اشتغال‌زایی از مهم‌ترین دغدغه‌های استان اردبیل است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پارک علم و فناوری باید در رفع مشکلات و دغدغه‌های نخبگان استان اردبیل به ویژه جوانان سرمایه گذار، پیش قدم باشد.

کد مطلب 6015770

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    نظرات

    • IR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      1 0
      پاسخ
      پس مهمانی در اردبیل بخر بخر شروع میشه

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