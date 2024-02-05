به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر دوشنبه در بازدید از پروژه‌های در دست اقدام پارک علم و فناوری استان اردبیل اظهار کرد: ۹۰ میلیارد تومان به پروژه‌های دست اقدام و طرح‌های نوآورانه پارک علم و فناوری استان اردبیل تزریق می‌شود.

وی با بیان اینکه باید در راستای خدمات رسانی به نخبگان استان اردبیل این پروژه‌ها هرچه سریع‌تر به اتمام برسد، گفت: توجه ویژه به نخبگان، مخترعین و جوانان در امر اشتغال‌زایی از مهم‌ترین دغدغه‌های استان اردبیل است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پارک علم و فناوری باید در رفع مشکلات و دغدغه‌های نخبگان استان اردبیل به ویژه جوانان سرمایه گذار، پیش قدم باشد.