کاهش دمای هوا در جنوب آذربایجان غربی ادامه دارد

اردلان محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ورود موج جدیدی از سرما به منطقه دمای هوا در بیشتر مناطق جنوب استان کاهش محسوس پیدا کرد و در شبانه روز گذشته حداقل دما در هفت شهر به صفر درجه سانتیگراد و کمتر از آن رسید.

وی گفت: در این مدت حداقل دمای هوا در شهرهای تکاب و بوکان به منفی چهار درجه سانتیگراد، شاهین دژ به منفی دو درجه سانتیگراد، پیرانشهر و اشنویه به منفی یک درجه سانتیگراد و سردشت و مهاباد نیز به صفر درجه سانتیگراد رسید.

محمدپور افزود: در چند روز آینده جوی آرام در منطقه حاکم شده اما آسمان منطقه همچنان ابری بوده و پدیده مه غلیظ صبحگاهی وجود خواهد داشت و در شهرها نیز به دلیل سکون بودن هوا امکان افزایش آلاینده‌ها وجود دارد.

محمدپور، از سالخوردگان و کودکان و بیماران قلبی و تنفسی خواست با توجه به افزایش آلاینده‌های جوی در این مدت از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.

رئیس اداره هواشناسی شهرستان مهاباد اضافه کرد: در شبانه روز گذشته چالدران با دمای حداقل هشت درجه سانتیگراد بالای صفر، گرم‌ترین شهر آذربایجان غربی بود و پلدشت و پیرانشهر با حداکثر دمای هفت درجه سانتیگراد سردترین شهرهای استان بودند؛ ضمن اینکه در همین مدت دمای هوا در مهاباد بین صفر و سه درجه سانتیگراد در نوسان بود.