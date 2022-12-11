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۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۴:۲۶

رئیس اداره هواشناسی مهاباد:

کاهش دمای هوا در جنوب آذربایجان غربی ادامه دارد

کاهش دمای هوا در جنوب آذربایجان غربی ادامه دارد

ارومیه- رئیس اداره هواشناسی شهرستان مهاباد گفت: دمای هوا در شهرهای جنوب آذربایجان غربی کاهش محسوس پیدا کرده و این کاهش دما تا روز سه‌ شنبه در این مناطق تداوم دارد.

اردلان محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ورود موج جدیدی از سرما به منطقه دمای هوا در بیشتر مناطق جنوب استان کاهش محسوس پیدا کرد و در شبانه روز گذشته حداقل دما در هفت شهر به صفر درجه سانتیگراد و کمتر از آن رسید.

وی گفت: در این مدت حداقل دمای هوا در شهرهای تکاب و بوکان به منفی چهار درجه سانتیگراد، شاهین دژ به منفی دو درجه سانتیگراد، پیرانشهر و اشنویه به منفی یک درجه سانتیگراد و سردشت و مهاباد نیز به صفر درجه سانتیگراد رسید.

محمدپور افزود: در چند روز آینده جوی آرام در منطقه حاکم شده اما آسمان منطقه همچنان ابری بوده و پدیده مه غلیظ صبحگاهی وجود خواهد داشت و در شهرها نیز به دلیل سکون بودن هوا امکان افزایش آلاینده‌ها وجود دارد.

محمدپور، از سالخوردگان و کودکان و بیماران قلبی و تنفسی خواست با توجه به افزایش آلاینده‌های جوی در این مدت از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.

رئیس اداره هواشناسی شهرستان مهاباد اضافه کرد: در شبانه روز گذشته چالدران با دمای حداقل هشت درجه سانتیگراد بالای صفر، گرم‌ترین شهر آذربایجان غربی بود و پلدشت و پیرانشهر با حداکثر دمای هفت درجه سانتیگراد سردترین شهرهای استان بودند؛ ضمن اینکه در همین مدت دمای هوا در مهاباد بین صفر و سه درجه سانتیگراد در نوسان بود.

کد مطلب 5652235

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