وزیرارشاد: هنرمندان چشم وچراغ ما هستند/جلوی تحریف حقیقت را بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری شانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» در متن پیام محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این رویداد آمده است:

«جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت»، به همت مستندسازان و هنرمندان به چراغی روشن در سینمای مستند ایران تبدیل شده و دوام و درخشش آن دغدغه جمعی دلدادگان فرهنگ و هنر این سرزمین است. ایران اسلامی، در چهل سال اخیر، جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی معتبری داشته که «سینماحقیقت» یکی از مهم‌ترین آنهاست و استمرار آن، تا رسیدن به شانزدهمین دوره باعث مباهات و خرسندی است. دغدغه عدالت فرهنگی به عنوان یکی از اصولی‌ترین اولویت‌های دولت مردمی، یکی از مؤلفه‌های سینمای مستند ایران است.

آنچه از سینمای مستند، به یادگار می‌ماند، تلاشی است که برای ثبت واقعیت، به شکلی عادلانه و هنرمندانه دارد. هنرمندان چشم و چراغ ما هستند و بیش و پیش از هر قشری، صدای جامعه را به گوش مسئولان می‌رسانند. از این منظر سینمای مستند، هوشمندانه و منصفانه نقد می‌کند، هشدار می‌دهد و راه‌های برون رفت از بحران را مطرح می‌کند. هنرمند آنچه را که رؤیت می‌کند روایت می‌کند. ازاین‌رو شرط روایتگری حقیقت، رؤیت حقیقت است. بنابراین هنر فیلمسازی مستند تنها شایسته هنرمندانی است که حقیقت را درست ببیند و آنچه را که دیده‌اند هنرمندانه روایت می‌کند.

هنرمندان مستندساز از این منظر مصداق جهادگران جهاد تبیین محسوب می‌شوند. تحریف حقیقت یک چالش اساسی پیش‌روی نسل جوان ماست. انتظار می‌رود همه کسانی که در این حوزه نقش‌آفرینی می‌کنند با تولیدات خود جلوی تحریف را بگیرند.

خوشحالم که در ضیافت شانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»، فرصت درخشش و دیده شدن آثاری فراهم شد که واقعیت ایران امروز را به تصویر کشیدند، صدای نسل جوان بودند، آیینه‌ای تمام نما از فرهنگ، آداب و رسوم و قومیت‌های مختلف ایران زمین مقابل چشم مخاطب داخلی و خارجی قرار دادند. انعکاس روح بلند هنرمند ایرانی و ذوق و هنر نسل امروز، نسل پرسشگر و نسل امیدوار به آینده روشن، در مستندهای این دوره به وضوح مشهود است.

آثار و آمارهای این دوره، نوید روزهایی پر امید برای سینمای مستند ایران می‌دهند. حضور پر رنگ مستندسازان جوان، تعداد آثاری که خارج از تهران و توسط فیلمسازان استان‌ها ساخته شده‌اند، تنوع و تعدد آثاری که در بخش شهید آوینی رقابت می‌کنند، و نمایش تصویری از جوانان و نوجوان امروز، همه و همه وسعت سینمای مستند امروز را به رخ می‌کشد.اهتمام به جا و هدفمند، برای حمایت از سینمای بالنده‌ای که در استان‌ها، جاری است و توجه به مضامین دینی و استراتژیک و ثبت سندی این روزگار، از امتیازهای این دوره از جشنواره «سینماحقیقت» است.

در پایان، ضمن آرزوی موفقیت روزافزون برای هنرمندان، سینماگران و فعالان حوزه فرهنگ و هنر، از خداوند متعال می‌خواهم چراغ حقیقت طلبی و عدالت خواهی را در این سرزمین همواره روشن نگه دارد»

شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۲۰ تا ۲۵ آذرماه در پردیس ملت در حال برگزاری است.