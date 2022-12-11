اروپا هر روز ضرر می کند اما آمریکا میلیاردها دلار به جیب می زند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین گفت: اروپا به راحتی از وابستگی به گاز روسیه به وابستگی به گاز طبیعی مایع آمریکا منتقل شده است.

بر اساس این گزارش، پسکوف تمایل اروپا برای توقف وابستگی این قاره به گاز روسیه را بیهوده و جنون آمیز خواند.

سخنگوی کرملین ادامه داد: آنها وابستگی به روسیه را به وابستگی به آمریکا و گاز طبیعی مایع آن تغییر داده اند. این همان وابستگی است اما تبادل کمتری در آن صورت می‌گیرد.

پسکوف افزود: در حالی که اروپایی‌ها هر روز میلیاردها یورو ضرر می‌کنند واشنگتن میلیاردها دلار به دست می‌آورد.

این در حالی است که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه روز جمعه در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در بیشکک پایتخت قرقیزستان، گفت که قیمت انرژی در اروپا سر به فلک کشیده است.

بر اساس این گزارش، پوتین در نشست شورای عالی اتحادیه اوراسیا با اشاره به اینکه اختلاف قیمت گاز بین کشورهای اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اروپا ۱۰ برابر یا بیشتر است، تاکید کرد که این امر شرایط مناسبی را برای توسعه اقتصادی کشورهای اتحادیه اوراسیا ایجاد می‌کند.

پوتین خواستار رفع موانع تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه از جمله روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان شد و افزود: اتحادیه اوراسیا طی سال جاری تعدادی تصمیم اساسی با هدف رفع موانع گمرکی و اداری باقی مانده اتخاذ کرد. ما باید به طور مؤثرتری برای رفع این موانع کار کنیم، زیرا در تجارت آزاد بین کشورهای ما نقش دارند.

وی با بیان اینکه روسیه شاهد کاهش تورم است، اروپا بالاترین نرخ تورم را در ۳۰ سال گذشته تجربه می‌کند، ادامه داد: نرخ بیکاری در اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۱ درصد است در حالی که در اتحادیه اروپا حدود ۷ برابر بیشتر است. کاهش تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری ۲.۹ درصد و سال آینده ۰.۹ درصد خواهد بود، اما پس از آن وضعیت در اقتصاد روسیه بهبود خواهد یافت.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه پیش از این هم اعلام کرده بود که این کشور تحت شروط سیاسی اقدام به تامین گاز برای دیگر کشورها نمی‌کند.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که اتحادیه سه گانه گازی میان روسیه، قزاقستان و ازبکستان گاز در ازای شرایط سیاسی تامین نمی‌کند، بلکه هدف آن به هماهنگی اقدامات در بخش انرژی مربوط می‌شود.