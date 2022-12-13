«زانتی» پیشنهاد باشگاه اینتر به طارمی را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دو گل و یک پاس گل از مهدی طارمی در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برای تیم ملی ایران باعث شد تا این مهاجم مجدداً به یکی از سوژه‌های نقل و انتقالاتی فوتبال اروپا تبدیل بشود.

طارمی که تا پایان فصل آینده با پورتو قرارداد دارد، تاکنون از تمدید قراردادش خودداری کرده و این شائبه ایجاد شده است که قصد دارد پورتو را ترک کند.

در کنار باشگاه‌هایی چون منچستریونایتد و آرسنال که نام طارمی برای تقویت خط حمله آنها مطرح شده است، بعضی از رسانه‌های ایتالیا هم از تمایل باشگاه اینترمیلان برای خرید طارمی و پیشنهاد به مهاجم ایران خبر داده بودند.

این خبر بیش از دو هفته پیش مطرح شد اما «خاویر زانتی» مدیر ورزشی باشگاه اینترمیلان آن را تکذیب کرد.

زانتی در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی در ایران درباره اینکه آیا باشگاه اینتر پیشنهادی برای جذب مهدی طارمی ارائه کرده است؟ تاکید کرد: خیر، در این لحظه با بازیکنانی که داریم کار می‌کنیم. می‌خواهیم این فصل را با این تیمی که داریم کامل کنیم.

مدیر ورزشی باشگاه اینتر افزود: قطعاً برای فرصت‌هایی که در بازار باشد باید ببینیم به چه بازیکنانی نیاز داریم ولی فعلاً نه؛ پیشنهادی نیست.