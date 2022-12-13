محمدرضا شکورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص برگزاری دربی ۹۹ که روز ۲۹ آذرماه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد گفت: نباید انتظار داشته باشیم سرخابیها بازی خوبی از خود ارائه دهند. با توجه به تعطیلات طولانی لیگ و دور بودن تیمها از کوران مسابقات، این دیدار کیفیت بالایی نخواهد داشت و دو تیم آن تب و تاب قبل از لیگ را نخواهند داشت اگر چه دربی همیشه حساس است اما کیفیت بازیها هم با توجه به اینکه مردم در این چند وقت، بازیهای خوبی را در جام جهانی دیده اند برایشان مهم خواهد بود.
وی در مورد وضعیت این روزهای استقلال گفت: به نظر میرسد تغییراتی که در استقلال صورت گرفته نتوانست مشکل گشا باشد. حواشی استقلال خصوصاً مشکلات مالی این تیم شرایط سختی را به وجود آورده است. مدیرعامل جدید سعی میکند آرامش را برقرار کند اما هر روز یک خبر بد باعث میشود تا استقلال دچار بحران بیشتری شود.
کارشناس فوتبال تاکید کرد: از نظر فنی، استقلال تا قبل از تعطیلات شرایط خوبی داشت اما حالا وضعیت فرق کرده است. درست است که چند بازی تدارکاتی انجام شده ام این نمیتواند ملاک خوبی برای موفقیت استقلال باشد. تیم باید در کوران مسابقات قرار بگیرد تا عیارش مشخص شود. اما امیدوارم آبی پوشان بتوانند بازی خوب توأم با پیروزی را انجام دهند.
شکورزاده در پاسخ به این پرسش که انتقادات زیادی از ساپینتو به دلیل استفاده نکردن از چند بازیکن جوان میشود گفت: هر مربی سلایق خاص خودش را دارد و البته باید پاسخگو هم باشد. بازیکنانی چون حردانی عملکرد فوق العاده ای در استقلال داشتند و نیمکت نشینی چنین بازیکنی برای همه عجیب است. البته ما در تمرینات نیستیم و از شرایط آمادگی بازیکنان بی اطلاع هستیم. اما به طور حتم میدان دادن به جوانان، سرمربی را متضرر نخواهد کرد ولی باید به سرمربی اجازه دهیم تا با آرامش کارش را ادامه دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که این دیدار در پایان چه نتیجهای خواهد داشت گفت: این بازی شرایط ویژه ای دارد. هر دو تیم اول به دنبال این هستند که دروازه شأن باز نشود و بعد به فکر گلزنی خواهند بود. البته تیمی که از لحظهها استفاده کند به طور حتم برنده این دیدار خواهد بود و من امیدوارم این استقلال باشد که از فرصتهای بدست آمده بهترین استفاده را داشته باشد.
شکورزاده در پایان خاطرنشان کرد: شاید این دیدار هم بدون تماشاگر برگزار شود. بدترین اتفاقی که میتواند در فوتبال باشد. جذابیت و زیبایی دربی به حضور تماشاگران است و امیدوارم شرایطی فراهم شود که طرفداران دو تیم بتوانند به ورزشگاه بیایند.
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