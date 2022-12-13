سرهنگ علیرضا غریبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس ۲۶ آذرماه امسال با حضور مردم وارد فرودگاه بوشهر خواهد شد.

وی با اشاره به تشییع این سه شهید در همه شهرستان‌های استان بوشهر خاطرنشان کرد: این سه شهید در بندرگاه بوشهر، بندر عامری تنگستان و درازی دشتی خاکسپاری می‌شوند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر افزود: همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) این شهید گمنام در مرکز استان بوشهر تشییع و سپس به محل‌های تعیین شده انتقال می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه این سه شهید دارای ۱۸ تا ۲۶ سال سن هستند ادامه داد: دو شهید ۱۸ و ۲۳ ساله مربوط به عملیات خیبر و یک شهید ۲۶ ساله مربوط به عملیات کربلای ۵ است.

غریبی با بیان اینکه تاکنون ۱۶۵ شهید گمنام در ۶۷ نقطه استان بوشهر تدفین شده است اضافه کرد: با تشییع شهدای گمنام یاد شده تعداد شهدای دفن شده در استان بوشهر به ۱۶۸ شهید می‌رسد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر از همه مردم برای حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری این شهدا دعوت کرد.