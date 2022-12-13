هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلاکچین از زیرساختهای لازم کسب و کار

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد قطبی در وبینار آموزشی با عنوان «کار و اشتغال؛ ضرورت‌ها، واقعیت ها» که به همت خانه خلاق و نوآوری اشراق دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، به برشمردن زیرساخت‌های لازم برای راه اندازی کسب و کارها پرداخت و گفت: حمل و نقل و توزیع اولین بخش زیرساخت‌های مورد برای نیاز راه اندازی کسب و کارهاست و می‌تواند به صورت‌های ریلی، هوایی، زمینی، شبکه پست، شبکه توزیع خصوصی همچون اسنپ و پیک موتوری باشد.

وی افزود: فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاک چین و شبکه پرداخت آنلاین از دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز کسب و کارهای امروز است. بازارچه و پلتفرم فروشگاهی محلی، شهری، مجازی و غیره نیز به عنوان زیرساخت‌هایی برای کسب و کارهای مختلف مورد اهمیت است.

وی تبلیغ و اطلاع رسانی را سومین بخش زیرساخت‌های کسب و کار دانست و گفت: تبلیغات محیطی، تبلیغات آنلاین و مجازی، تلویزیون و رادیو از جمله عرصه‌های تبلیغ و اطلاع رسانی برای کسب و کارها محسوب می‌شود.

حجت الاسلام قطبی کمک به اطلاع رسانی بیشتر ایده‌های جدید جوانان کارآفرین را یکی از لوازم رشد آنها برشمرد و تصریح کرد: در این زمینه نباید به تولید آگهی‌های بازرگانی و یا صرف انجام مصاحبه با افراد صاحب ایده اکتفا کرد.

وی با اشاره به چالش‌های ممکن در مسیر موفقیت کسب و کارها افزود: شبکه پست ضعیف، حمل و نقل گران قیمت و با تأخیر، زیرساخت‌های فناورانه بسیار ضعیف و پلتفرم‌های کم و ضعیف از جمله چالش‌های زیرساختی پیش روی کسب و کارهاست که حل بخشی از آنها به دستگاه‌های دولتی بازمی گردد.

مدیرعامل خانه خلاق و نوآوری اشراق بیان داشت: برای رونق کسب و کارها در کشور می‌بایست فرهنگ کار ایجاد و یا تقویت گردد و برای این کار لازم است انگیزه و آگاهی افراد از طریق ترویج رسانه‌ای همچون برنامه‌های تلویزیونی میدون و شبکه ایران کالا که سابقاً وجود داشت، افزایش یابد.

وی گفت: اقدامات فرهنگی نیز می‌توانند به جمعیت سالانه حدود یک و نیم میلیون نفری که می‌خواهند وارد بازار کار شوند، کمک کنند. در قدم اول باید نگاه نوجوانان ما به مقوله کار تصحیح شود؛ در این رابطه باید نگرش افراد جوان و نوجوان به کار به صورتی باشد که آن را معنای زندگی و هویت اجتماعی خود بدانند.

وی با تأکید بر اهمیت «امید به آینده» در میزان رغبت نوجوانان برای ورود به بازار کار اظهار داشت: اقتصاد و کسب و کار نیازمند نیروی امیدواری است. از جمله چالش‌های پیش رو در ترویج و رسوب فرهنگ کار می‌توان به بی برنامه بودن نهادها و سازمان‌ها، ناامیدی نوجوانان و جوانان، مهاجرت و اجرای پروژه برای بیرون و همچنین انتظار طوفان پول، درآمدهای ناگهانی و رشد نمایی اشاره کرد.

وی در ادامه این وبینار به تشریح «الگوهای سنجش و تناسب شغل» پرداخت و اظهار داشت: امروزه در کشورهای مختلف دنیا، برای بکارگیری افراد، آنها را مورد استعدادیابی قرار می‌دهند.

قطبی کاریابی یا معرفی و واسطه گری را یکی از انواع مدل‌های سنجش و تناسب کار برشمرد و خاطرنشان کرد: این مدل اولین بار در سطح جهانی در سال ۱۹۵۰ و در ایران از سال ۱۳۲۸ اجرا شد. کاریابی خصوصی از سال ۱۳۷۴ مجوز دریافت کرد و در حال حاضر حدود ۴۰۰ مؤسسه کاریابی خصوصی را در سطح کشور به صورت قانونی داریم.

مدیرعامل خانه خلاق و نوآوری اشراق گفت: آموزش نقطه‌ای یکی دیگر از الگوهای سنجش و تناسب شغل می‌باشد که در آن به آموزش‌های مهارت‌های یک شغل همچون گرافیک، برنامه نویسی و غیره پرداخته می‌شود تا منجر به راه اندازی کسب و کارهای مختلفی گردد. توانمندسازی سفارشی سومین مدل سنجش و تناسب شغل می‌باشد که به عنوان نمونه مجموعه «رشدانا» در حال حاضر از این مدل بهره می‌برند که در این روش افرادی که از جهتی به نیاز مؤسسات یا صنایع مختلف نزدیک تر هستند، مهارت آموزی می‌شوند تا در آن نقاط هدف بکارگیری شوند.

قطبی ضمن برشمردن «دوره آموزشی-کارورزی» به عنوان یکی دیگر از الگوهای سنجش و تناسب شغل افزود: پویش پیشتازی در حال حاضر با این الگو جلو می‌رود. معرفی تحلیلی بر پایه رزومه و استعداد که با استفاده از پرونده فرد و بررسی آن با بهره گیری از هوش مصنوعی به معرفی افراد و کارفرماها به همدیگر می‌پردازد، پنجمین الگوی سنجش و تناسب شغل رایج محسوب می‌شود.

مدیرعامل خانه خلاق و نوآوری اشراق سپس به تشریح تست‌های رایج در زمینه استعدادیابی افراد پرداخت و گفت: تست MBTI یا شخصیت شناسی مایزر بریگز یکی از این تست هاست. وی اضافه کرد: این تست نتیجه را بر اساس یک کد چهار حرفی بیان می‌کند که در واقع هریک اول یک کلمه و بیانگر یک عملکرد شناختی از فرد است. این حروف شامل معانی درونگرا، برونگرا، شهودی، حسی، فکری، احساسی، منظم و منعطف می‌باشند.

تست هالند به عنوان تستی برای رغبت سنجی شغلی افراد

حجت الاسلام قطبی با تأکید بر تست هالند به عنوان تستی برای رغبت سنجی شغلی افراد، بیان داشت: این تست می‌تواند در انتخاب شغل متناسب با ویژگی‌های شخصیتی به ما کمک کند. این تست دارای شش تیپ شخصیتی شغلی است که عبارتند از: واقع گرا، هنری، اجتماعی، جست و جوگر، جسور و بی باک و قراردادی.

وی با اشاره به اینکه در تست گاردنر ده نوع هوش برای انسان در نظر گرفته می‌شود، ادامه داد: در این تست که برای اولین بار در سال ۱۹۸۳ توسط هوارد گاردنر مطرح شد، یک از ده نوع هوش که در افراد از سایر هوش‌ها بیشتر قابل مشاهده است و هوش غالب در آن هاست، مشخص می‌شود. هوش زبانی کلامی، هوش منطقی ریاضی، هوش موسیقیایی، هوش بدنی جنبشی، هوش تصویری فضایی، هوش بین فردی، هوش درون فردی، هوش طبیعت گرا، هوش هستی گرا و هوش اخلاقی، ده هوش مطرح شده در این تست می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: تست مینه سوتا یا MMPI یکی دیگر از تست‌های نسبتاً رایج برای استعدادیابی افراد است که چندوجهی بوده و از معتبرترین و حرفه‌ای ترین تست‌ها در زمینه روان شناسی محسوب می‌شود. از این تست معمولاً برای ارزیابی سلامت روان و تشخیص مشکلات و ناسازگاری‌ها استفاده می‌شود. دیگر استفاده رایج تست مینه سوتا در محیط‌های آموزشی و کاری است. این تست دو مقیاس رِوایی و بالینی مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرد.

مدیرعامل خانه خلاق و نوآوری اشراق برخی دیگر از تست‌های رایج برای سنجش هوش و استعداد را برشمرد و تصریح کرد: تست MBTI که شخصیت شناسی نسخه پیشرفته است، تست دیسک یا DISC، تست تعهد سازمانی آلن و مایر، تست رضایت شغلی مینه سوتا، تست هوش هیجانی شات، تست شخصیت کارآفرین، تست فرسودگی شغلی گلدارد که ویژه روانشناسان می‌باشد، تست هوش تصویری کتل و تست تجسم فضایی مینه سوتا از مهمترین تست‌های رایج در سنجش هوش و استعدادیابی افراد هستند.

وی با اشاره به تکنیک‌های رایج در کارآفرینی افزود: این تکنیک‌ها بر پایه توانایی، دانش و مهارت می‌توانند متنوع باشند. تکنیک‌های رایج در کارآفرینی همچنین می‌توانند بر پایه علاقه مندی، استعداد، ارزش‌های فردی یعنی آنچه فرد می‌خواهد به آن دست یابد، نیازها و ضرورت‌ها، سطح و روش درآمد، تقاضا و نیز بر پایه موقعیت‌ها یعنی جایگاه‌های شغلی افراد تعریف شوند. ایکیگای یکی از بهترین تکنیک‌های کشف شغل متناسب است که ژاپنی‌ها بر پایه همین تکنیک به هدایت افراد جامعه خود به سمت مشاغل مختلف پرداخته اند.

مدیرعامل خانه خلاق و نوآوری اشراق در پایان خاطرنشان کرد: در کشور ما با تمام مشکلات موجود، هر ساله حدود یک و نیم میلیون نوجوان داریم که وارد بازار کار و اشتغال می‌شوند و نیاز است برای آنها برنامه‌های ریزی های مدونی صورت گیرد.