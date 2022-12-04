صنایع خلاق گردش مالی بالایی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قطبی صبح یکشنبه با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر اظهار داشت: ارزش‌های فرهنگی برای تحقق در جامعه نیازمند ترجمه است، امروز بین ۱۲ تا ۱۵ ترجمه رسمی در دنیا از جمله قانون، آئین، عادت‌واره‌ها، محصول، هنر، اسطوره و… وجود دارد.



وی افزود: منطق این است که برای تحقق یک ارزش، آن را به یکی از این قواعد ترجمه کنیم تا در جامعه بروز و ظهور پیدا کند و در واقع صنایع خرد به کمک تحقق ارزش‌ها بیایند و این موضوع پیشینه بسیاری دارد.

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق با بیان اینکه به‌کارگیری تکنیک‌های سخت برای تحقق ارزش‌های فرهنگی در جامعه صنایع خلاق نامیده می‌شود، گفت: گردش مالی در حوزه صنایع خلاق در جهان امروز عدد بالایی را نشان می‌دهد و در حالی که ما با تأخیر در حال وارد شدن به این زیست بوم هستیم.

وی افزود: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان سال ۱۳۸۲ تأسیس و به دنبال آن مصوبه ایجاد پارک علم و فناوری در کشور مطرح شد که نشان از پیشتازی اصفهان است. از سال ۹۱ و ۹۲ به بعد، ادبیات فناوری نرم کم کم وارد میدان و آئین نامه‌ای تنظیم و در هیأت دولت به عنوان زیست بوم صنایع خلاق تصویب شد.



حجت الاسلام قطبی با اشاره به ارتباط صنایع خلاق و فناوری‌های سخت و نرم گفت: اگر بخواهیم فناوری سختی را گسترش دهیم باید نیاز شناسی کنیم و سپس طراحی و مدل‌سازی صورت گیرد و پیش از تولید باید منظومه و منطق طراحی که از جنس فناوری نرم است را بررسی کرد.



وی ادامه داد: مدیریت نظارت، رفتار سازمانی، اخلاق سازمانی، الگوهای مدیریتی، ارزیابی، مدیریت پروژه نیز از جنس فناوری نرم است که در حوزه تولید فناوری سخت نیز به آن نیازمندیم.



مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق خاطرنشان کرد: برای تبلیغ محصول، فرهنگ سازی و اقناع مردم برای استفاده از آن محصول نیازمند فناوری نرم است که هنر، سینما، موشن، انیمیشن و… ابزارهایی است از جنس فناوری نرم که در این راستا به کمک می‌آید.



وی افزود: یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه آموزش است که آن نیز از جنس فناوری نرم است، روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، سیاست، حقوق و اقتصاد نیز از این جمله است که دنیا به این سمت و سو رفته تا در زیست بوم نوآوری توجه بیشتری به فناوری نرم شود.

حجت الاسلام قطبی با بیان اینکه امروز در کشور ما نسبت به فناوری سخت توجه بیشتری صورت می‌گیرد، تصریح کرد: نسبت به فناوری نرم نیز در کشور باید اتفاقات بزرگی بیفتد.



وی تصریح کرد: امروز حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاک چین و.. میدان بزرگی برای توسعه است. پلت فرم‌ها سکوهایی دو طرفه هستند که چرخه حکمرانی دنیا را در دست گرفته و ساختارهای محلی به شدت افول کرده‌اند. اما پیش بینی‌های فعالان حوزه فناوری این است که در آینده چرخه حکم رانی از پلت فرم‌ها عبور کرده و به سمت هوش مصنوعی می‌رود.



مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق گفت: شهرداری قدرت و امکانات بی نظیری در اختیار دارد که می‌تواند از آن بهره گرفت و برای ورود به فناوری‌های سازنده‌ای مانند هوش مصنوعی از این ظرفیت کمک گرفت. تا چند سال آینده در اداره شهر هوش مصنوعی به کمک بهره وری شهر می‌آید که فرصت بزرگی است و باید به آن ورود کرد.



وی با اشاره به خلق ارزش مشترک گفت: در این راستا به جای اینکه به صورت مستقیم هزینه کنیم، یک قدم بالاتر می‌رویم یعنی استارتاپ‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و فرهنگی که می‌توانند کار مورد نظر ما را انجام دهند تقویت کنیم.

حجت الاسلام قطبی افزود: در مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق فعالیت‌های خوبی برای توسعه زیست بوم نوآوری صورت گرفته است و آماده کمک به شهرداری نیز هستیم تا بخشی از خدمات در قالب سرمایه گذاری در شرکت‌های خلاق و خلق ارزش مشترک تولید و ارائه شوند.



وی تصریح کرد: معاونت علمی ریاست جمهوری در استان‌ها طرحی را در نظر گرفته است که بر اساس آن هر استان تا ۵ سهمیه می‌تواند خانه خلاقیت و نوآوری ایجاد کند. دو مورد در اصفهان تأسیس شده و ۳ مورد دیگر مکان و حمایت نیاز دارد.



مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق گفت: در حوزه رقابت با دنیا در حوزه فناوری‌های سخت در جایگاه خوبی هستیم که در حوزه فناوری‌های نرم نیز باید وارد رقابت با دنیا شویم. نخبگان زیادی داریم که باید از ظرفیت آن‌ها استفاده کرد و امکانات لازم را در اختیار آن‌ها گذاشت.