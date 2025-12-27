به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قطبی، نویسنده کتاب و دبیر ستاد راهبری کار و اشتغال حوزه‌های علمیه کشور در نشست معرفی و بررسی کتاب «ایکیگای؛ طراحی مسیر شغلی و هویت انسان» که در دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار شد، با تأکید بر نقش محوری جهان‌بینی کار، اظهار کرد: در منظومه‌های فکری، چه در فلسفه غرب و چه در معارف اسلامی، کار جایگاهی عمیق و معنادار دارد که کمتر به آن پرداخته شده است.

تفاوت «ایکیگای» با آزمون‌های رایج انتخاب شغل

وی با مقایسه این تکنیک با آزمون‌های رایج انتخاب شغل مانند دیسک و هالند، تفاوت اصلی آن را توجه هم‌زمان به ارزش‌های فردی، علاقه‌مندی‌ها و توانمندی‌ها دانست و افزود: این تکنیک نزدیک به یک قرن است که در ژاپن به‌کار گرفته می‌شود و امروزه در آن کشور با مفهوم «معنای زندگی» گره خورده است. قطبی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه این اثر در قالب سه جلد خبر داد و اضافه کرد: جلد نخست به جهان‌بینی کار، جلد دوم به تبیین تکنیک و جلد سوم به کاربرگ‌ها و روش‌های اجرایی اختصاص خواهد داشت.

جهان‌بینی کار؛ از نوجوانی تا تجلی صفات الهی

این نویسنده با اشاره به مطالعات بین‌المللی، طراحی مسیر شغلی را فرآیندی دانست که از سنین نوجوانی آغاز می‌شود و تأکید کرد: برخلاف تصور رایج، تحصیلات عالی نباید مقدم بر انتخاب میدان شغلی باشد. ابتدا باید مسیر شغلی براساس علاقه، توانمندی و ارزش‌ها مشخص و سپس در صورت نیاز، تحصیلات مرتبط دنبال شود. وی همچنین به طرح «پارک کارآفرینی نوجوان» اشاره کرد که براساس همین تکنیک طراحی شده و مخاطب آن دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم هستند.

قطبی با بازگشت به مباحث ابتدایی کتاب و مفهوم «کار» به‌مثابه امری هویت‌ساز، بر لزوم تبیین نگاه دینی و فلسفی به کار تأکید کرد و گفت: این نگاه می‌تواند حتی برای افرادی که تطابق کامل میان شغل و علایق خود ندارند، نوعی رضایت ذهنی و معنایی ایجاد کند. وی با استناد به معارف اسلامی، کار را محل تجلی صفات الهی دانست و اظهار کرد: انسان در مقام خلیفه خداوند، باید نسبتی از صفات الهی همچون خالقیت، مالکیت، رزاقیت و رحمانیت را در وجود و عمل خود متجلی کند.

کار؛ نقطه تلاقی علاقه توانمندی و اثرگذاری اجتماعی

مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دیدگاه‌های فلسفه غرب درباره معنای زندگی، «هدفمندی، اثرگذاری اجتماعی، رشدپذیری و ارزشمندی» را قدر مشترک دیدگاه‌های مختلف معرفی کرد و کار را نقطه تلاقی این مفاهیم دانست. به گفته وی، کار مهم‌ترین حلقه اتصال انسان با جامعه است و شبکه ارتباطات اجتماعی افراد عمدتاً در بستر شغل و حرفه آنان شکل می‌گیرد.

وی تأکید کرد: هر شغل، صرف‌نظر از اندازه و گستره اثر آن، جایگاهی ضروری در منظومه حیات شهری دارد و نبود هر یک از این نقش‌ها می‌تواند تعادل اجتماعی را بر هم بزند؛ موضوعی که اهمیت بازنگری در نگاه به کار و جایگاه آن در زندگی فردی و اجتماعی را دوچندان می‌کند.