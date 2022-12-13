شورای شهر مخالف انتصابات مداوم در شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در حاشیه یکصد و چهاردهمین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه هم اندیشی صبح امروز شورای شهر تهران گفت: این جلسه در خصوص مسائل حمل و نقل عمومی بود.
وی با اشاره به جزئیات جلسه صبح گفت: در این جلسه شهردار تهران به توضیح اقدامات صورت گرفته پرداخت و مقرر شد یکشنبه هفته آینده نیز جلسه مفصلتری برگزار شود تا به سوالات پاسخ داده شود و همچنین درباره چرایی عملیاتی نشدن برنامهها و شرکتهای سازنده واگنهای داخلی، تعداد اتوبوسهای نو، بازسازی شده و تحویل داده شده با شرح جزئیات بررسی خواهد شد.
چمران درباره واگنهای استیجاری تصریح کرد: هنوز تأمین واگن استیجاری به نتیجه نرسیده و تنها روی آن فکر شده است و هنوز شهرداری به جای خاصی در این زمینه نرسیده است؛ برای مثال اجاره واگن از روسیه مطرح شد اما عرض خطوط متروی این کشور با ما هم اندازه نیست.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه ساخت واگن در کشور یک یا یک سال و نیم زمان میبرد اظهار کرد: دولت باید سهم خود را در این حوزه پرداخت کند تا بتوانیم یک سال و نیم آینده واگنهای تکمیلی در واگنسازی ایران را وارد خطوط کنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر نظر شورای شهر برای اجاره واگن گفت: باید بحث کنیم که قیمت و شرایط استفاده از واگن استیجاری به چه شکل است و آیا میتوان از این واگنها استفاده کرد یا خیر؟
رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره انتصابات در شهرداری تهران گفت: از جابجاییهای سریع مدیران راضی نیستیم. قطعاً اگر شهردار ناچار نشود جابجایی انجام نمیدهد، اگر تغییرات انجام نشود، بهتر است چرا که ما نیز راضی نیستیم.
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