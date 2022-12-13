به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم جعفری صبح سه‌شنبه در جمع مبلغان و کارکنان تبلیغات اسلامی شهرستان برخوار، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: زندگانی حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، کوتاه ولی پربار است؛ زندگانی با عزّت و عظمتی که ثمره‌اش حفظ قرآن، امامت و ولایت است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان برخوار افزود: ائمه معصومین علیهم‌السلام حجت بر همه ما هستند و حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها حجت و الگوی تمام و کمال ایشان است.

وی اضافه کرد: حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها چشمه‌ی رحمت، عفّت، امید و حفظ ولایت است و لذا ضروری است همه ظرفیت‌های عرصه تبلیغات اسلامی اعم از مبلّغین، هیئات مذهبی، مداحان و عموم مؤمنین، نسبت به تبیین و ترویج سبک زندگی فاطمی و علوی در جامعه بیش از گذشته تلاش کنند.

حجت الاسلام جعفری در بخش دیگری از سخنان خود، برنامه‌ریزی برای ساماندهی مراسم عزاداری ایام فاطمیه را ضروری دانست و افزود: چه خوب است در این ایام که شب‌ها طولانی‌تر از دیگر ایام سال است، خانواده‌ها علاوه بر قرائت قرآن کریم، شرکت در جلسات فاطمیه، حافظ‌خوانی و غیره، قصه‌هایی از زندگی معصومین علیهم‌السلام و به خصوص زندگی گهربار حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها را برای فرزندان خود بازگو کرده و خانه‌های خود را به نور حضرتش روشن سازند.

وی با اشاره به رونق گرفتن مجالس مذهبی، پس از بحران شیوع کرونا، اظهار کرد: به یاری خدای متعال، کشور توانست از این بحران عبور کند و شاهد آن هستیم که امسال مراسم عزاداری ایام فاطمیه اول و دوم، علاوه بر منازل، در بیش از ۱۰۰ هیئت مذهبی و مسجد شهرستان برخوار برگزار می‌شود.