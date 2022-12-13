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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۰۵

در صحن مجلس مطرح شد؛

باید برای حمایت از خانواده فرهنگ سازی شود

باید برای حمایت از خانواده فرهنگ سازی شود

در جلسه علنی امروز مجلس ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، بر لزوم فرهنگ سازی در این حوزه نیز مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رحمانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: بر اساس این قانون ستاد ملی جمعیت وظایف ویژه ای دارد و باید در راستای اجرای این قانون اقدامات لازم را انجام می‌داد.

وی بیان کرد: یک سال از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گذشته اما هنوز ساختار دبیرخانه ستاد ملی جمعیت تشکیل نشده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اختصاص سبد کالا به خانواده‌ها و احداث خوابگاه‌های متاهلی از اولویت‌های ویژه است که باید برای اجرای قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه جلسه فاطمه محمدبیگی نیز درباره اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: خوشبختانه سامانه باروری سالم برای اولین بار در کشور برای ارائه خدمات بهتر و ارزان‌تر به مادران باردار هفته گذشته توسط وزیر بهداشت افتتاح شد.

وی با اشاره به اینکه کشور ما توجه ویژه ای به خدمت رسانی به مادران و کودکان دارد، گفت: وزارت امور خارجه نیز باید راهبردها و سیاست‌های خود را به سمت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هدایت کند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس گفت: لازم است دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای فرهنگسازی لازم برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در دستور کار خود قرار داده و تلاش بیشتری در این زمینه انجام دهند.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع جمعیت در کشور ما یک موضوع کلیدی است و حتماً باید در برنامه هفتم توسعه به صورت جدی به آن پرداخته شود. همچنین لازم است به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت سرفصل دروس در رشته‌های مختلف آموزش و پرورش، دانشگاه و علوم پزشکی را بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سیاست‌های فرزندآوری تغییر دهند.

کد مطلب 5653961
زهرا علیدادی

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