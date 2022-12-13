باید برای حمایت از خانواده فرهنگ سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رحمانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: بر اساس این قانون ستاد ملی جمعیت وظایف ویژه ای دارد و باید در راستای اجرای این قانون اقدامات لازم را انجام می‌داد.

وی بیان کرد: یک سال از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گذشته اما هنوز ساختار دبیرخانه ستاد ملی جمعیت تشکیل نشده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اختصاص سبد کالا به خانواده‌ها و احداث خوابگاه‌های متاهلی از اولویت‌های ویژه است که باید برای اجرای قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه جلسه فاطمه محمدبیگی نیز درباره اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: خوشبختانه سامانه باروری سالم برای اولین بار در کشور برای ارائه خدمات بهتر و ارزان‌تر به مادران باردار هفته گذشته توسط وزیر بهداشت افتتاح شد.

وی با اشاره به اینکه کشور ما توجه ویژه ای به خدمت رسانی به مادران و کودکان دارد، گفت: وزارت امور خارجه نیز باید راهبردها و سیاست‌های خود را به سمت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هدایت کند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس گفت: لازم است دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای فرهنگسازی لازم برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در دستور کار خود قرار داده و تلاش بیشتری در این زمینه انجام دهند.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع جمعیت در کشور ما یک موضوع کلیدی است و حتماً باید در برنامه هفتم توسعه به صورت جدی به آن پرداخته شود. همچنین لازم است به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت سرفصل دروس در رشته‌های مختلف آموزش و پرورش، دانشگاه و علوم پزشکی را بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سیاست‌های فرزندآوری تغییر دهند.