ردصلاحیت ۱۳ نماینده سابق مجلس به دلیل دریافت زمین در الهیه تهران!

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ابوترابی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از وزیر دادگستری، بیان کرد: در قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال تأکید شده که در مبارزه با فساد باید جدی عمل شود، اما پس از گذشت ۳ سال صدای خیلی‌ها بلند نشد چرا که قوه قضائیه با وجود اینکه اقدامات خوبی انجام داد و ما خلأ قانون را در سال ۱۳۹۸ برطرف کردیم، اموال مدنظر به بیت‌المال بازنگشت.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس با بیان اینکه ما در قانون سال ۱۳۹۸ برای اولین بار رانت را تعریف کردیم، متذکر شد: در این قانون برای کسانی که با رانت برای خود و اقوام خود ثروت‌اندوزی کردند، مجازات در نظر گرفته شده است البته نه به صورت کیفری بلکه به صورت حقوقی که این قانون خوب می‌توانست اموال بسیاری را به بیت‌المال بازگرداند و پیش‌بینی ما این بود که از بین ۳ میلیون و ۵۰۰ کارمند دولت، ۵۰۰ مسئول مشمول این قانون شوند که می‌توانست مبالغ خوبی را به خزانه کشور بازگرداند.

وی اظهار داشت: قوه قضائیه عزم راسخ و وقت و انرژی خوبی برای اجرای قانون نگذاشته است. به دلیل ساختار آئین‌نامه داخلی مجلس مجبورم از وزیر دادگستری به جای دادستان کل کشور سوال کنم. قوه قضائیه باید با مردم شفاف صحبت کند که چقدر از این اموال به بیت‌المال برگشته است. قوه قضائیه باید هر اردیبهشت ماه به مجلس گزارش ارائه کند، اما متأسفانه طی این ۳ سال هیچ گزارشی به مجلس ارائه نشده است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین انتظار داریم قوه قضائیه در خصوص دوتابعیتی بودن حسن روحانی که مجلس قبل پرونده آن را حدود ۴ سال قبل به قوه قضائیه ارسال کرده، پاسخ دهد. سوال ما از قوه قضائیه این است که در خصوص این موضوعات چه کرده است؟ باید با مردم صادق باشیم.

ابوترابی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار داریم اصلاح قانون مهریه که ۳ درصد پرونده‌های قضائی را تشکیل می‌دهد، در دستور کار قرار گیرد تا ورودی به دادگستری‌ها کاهش یابد.

وی اظهار داشت: مهم رضایت مردم است و نباید بگوییم معاندین و مخالفین در داخل و خارج کشور چه می‌گویند. بیایید از خودمان شروع کنیم، حتی از من و دفترم شروع کنید، اما حتماً این کار را شروع کنید. مهم این است که در این زمینه اراده به خرج دهید.

ابوترابی گفت: نماینده مجلس دهم ۲۸۷ متر خانه در الهیه تهران با بازپرداخت اقساط ۵ ساله از وزیر راه و شهرسازی گرفت تا برای استیضاح نشدن وزیر رأی جلب کند. گزارش این موضوع را در قالب نامه‌ای هم به دادستان کل کشور دادیم، اما اتفاقی رخ نداده است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی درباره دریافت زمین در منطقه الهیه تهران توسط ۱۳ تن از نمایندگان دوره قبل مجلس، گفت: این نمایندگان مربوط به دوره دهم مجلس بودند که همگی ردصلاحیت شدند.