زنگ «حاج قاسم» در مدارس کرمانشاه نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سومین روز حضور کاروان روایت حبیب و اجرای برنامههای متنوع فرهنگی صبح شنبه زنگ حاج قاسم در مدارس استان کرمانشاه نواخته شد.
در شهر کرمانشاه نیز زنگ حاج قاسم با حضور مدیرکل آموزش و پرورش و رئیس حوزه هنری کرمانشاه و جمعی از مسئولان در مدرسه دخترانه صدرا نواخته شد.
نواخته شدن زنگ حاج قاسم، اجرای سرود سلام فرمانده و قرائت بیانیه دانش آموزان از جمله برنامههای اجرا شده در این مراسم بود.
این کاروان در ۱۰ استان کشور اجرای برنامه دارد که هماکنون این کاروان به استان کرمانشاه رسیده و تا ۲۶ آذرماه برنامههای متنوعی در این استان اجرا خواهد کرد.
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