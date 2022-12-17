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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۶

زنگ «حاج قاسم» در مدارس کرمانشاه نواخته شد

زنگ «حاج قاسم» در مدارس کرمانشاه نواخته شد

کرمانشاه- همزمان با سومین روز حضور کاروان «روایت حبیب» زنگ «حاج قاسم» در مدارس استان کرمانشاه نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سومین روز حضور کاروان روایت حبیب و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی صبح شنبه زنگ حاج قاسم در مدارس استان کرمانشاه نواخته شد.

در شهر کرمانشاه نیز زنگ حاج قاسم با حضور مدیرکل آموزش و پرورش و رئیس حوزه هنری کرمانشاه و جمعی از مسئولان در مدرسه دخترانه صدرا نواخته شد.

نواخته شدن زنگ حاج قاسم، اجرای سرود سلام فرمانده و قرائت بیانیه دانش آموزان از جمله برنامه‌های اجرا شده در این مراسم بود.

این کاروان در ۱۰ استان کشور اجرای برنامه دارد که هم‌اکنون این کاروان به استان کرمانشاه رسیده و تا ۲۶ آذرماه برنامه‌های متنوعی در این استان اجرا خواهد کرد.

کد مطلب 5657237

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