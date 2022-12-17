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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۳

مهر گزارش می دهد:

سلبریتی‌ها در راهی بی بازگشت/ برای ویزای امریکا!

سلبریتی‌ها در راهی بی بازگشت/ برای ویزای امریکا!

هم‌نوایی جماعت سلبریتی با اپوزیسیون از رفتارها فرار منافقانه حمید فرخ‌نژاد گرفته تا بازی علی کریمی در زمین دشمن، بیش از آن‌که حاصل ملاحظات آگاهانه باشد،کنشی هیجانی از سر جوگیری است.

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: چند سالی می‌شود که هرگاه واقعه جنجال‌برانگیزی در عرصه سیاسی، اقتصادی، یا اجتماعی رخ داده و اعتراضی صنفی یا عمومی را برانگیخته و متعاقب آن جمعی از مردم برای بیان اعتراض خود به خیابان‌ها آمده‌اند، برخی چهره‌ها و سلبریتی‌ها نیز به‌زعم این‌که خودی نشان بدهند و اظهار وجودی کنند بی‌درنگ و بی آن‌که در چند و چون ماجرا تفحصی کرده باشند به اعلام موضع پرداخته‌اند. رفتاری غیرحرفه‌ای که اغلب به‌مثابه کنشی هیجانی تحلیل می‌شد که به قول معروف از سر جوگیری و سودای عقب نماندن از غافله صورت گرفته، و البته در بسیاری از موارد نیز همین بوده است.

جماعتی که عرصه زیستی‌اش رسانه و فضای مجازی است و از آنجا که فاقد پشتوانه‌های عمیق عقدتی و ایدئولوژیک و بی‌بهره از سواد رسانه است، به سرعت مفتون افسون رسانه شده و به ساز او می‌رقصد. هم‌نوایی این جماعت با اپوزیسیون نیز بیش از آن‌که حاصل مطالعات و ملاحظات آگاهانه باشد، یک پُز روشنفکری بود که می‌پنداشتند بر درجه اعتبار و کلاس کارشان می‌افزاید.

در جریان اغتشاشات اخیر اما پدیده ورود سلبریتی‌ها به ماجرا به لحاظ کمی و کیفی شکل متفاوتی به خود گرفت و قطع نظر از آن‌که تعداد بیشتری از آن‌ها درخصوص وقایع پیش آمده به اظهار فضل پرداختند، برخی از آن‌ها مرزهای گستاخی و ساختارشکنی را نیز در گفتار و رفتار خویش درنوردیدند.

این بار داستان فراتر از فیگور روشنفکری بود و حضرات سلبریتی رسماً در سناریویی بازی کردند که زمینش را دشمنان تابلودار نظام پس از ۴۳ سال آزمودن همه روش‌های مقابله با نظام اسلامی تعیین کرده بودند؛ و آن به‌زعم آن‌ها برانگیختن نسل z از طریق مراجع فکری آن‌ها یعنی سلبریتی‌ها بود. سلبریتی‌هایی که در ساختارهای همین نظام رشد کرده و با پول و امکانات همین حکومت به شهرت رسیده و حالا همه هنرشان را در ضریب دادن به روایت دشمن و هیزم آوردن برای آتش معرکه به منظور تغییر فاز اعتراض‌ها به سطح آشوب و اغتشاش به خدمت گرفتند ؛ از میدان‌داری علی کریمی و تحریک و فراخوان‌های مکرر او برای خشونت و اغتشاش و اعتصاب گرفته، تا دروغ‌پردازی امثال علی دایی در سناریوی کشته‌سازی و حمایت از اغتشاشات، تا کشف حجاب جمعی از بازیگران زن، تا حضور برخی بازیگران در تجمعات ضدانقلاب در خارج از کشور با پرچم رژیم منحوس پهلوی و… .

این حجم از ساختارشکنی و وقاحت در گفتار و رفتار اما تنها بر مبنای دو مؤلفه قابل توجیه است؛ یا در قبال این نقش‌آفرینی مزد دندان‌گیر و قابل توجهی به آنها وعده داده شده، نظیر آن‌چه درخصوص علی کریمی رقم خورد و به قول فعالان مجازی ویزای آمریکا در ازای خون‌های ریخته شده به وی عطا شد، یا می‌بایست پیش‌فرض تمام شدن کار نظام آن‌چنان در ذهن برخی از سلبریتی‌ها تبدیل به باور شده باشد که آن‌ها را به چنین ساختارشکنی‌ها و شکستن همه پل‌های پشت سر متقاعد کرده باشد، و الا در صورتی که چنین احتمالی برای آن‌ها مطرح نمی‌بود هرگز این اندازه بی‌پروا به رفتارهایی که پیامدی جز نابودی آینده حرفه‌ای آن‌ها نخواهد داشت، تن نمی‌دادند.

آخرین نمونه این رفتارها فرار منافقانه و بی‌اخلاق حمید فرخ‌نژاد بود که علی‌رغم اذعان به عدم عناد نسبت به نظام اسلامی و سپردن تعهد نزد مراجع قانونی، با فرار از کشور و بیان اظهارات گستاخانه سرنوشت پروژه‌هایی را که در آن‌ها ایفای نقش کرده با ابهام مواجه ساخته و به همکاران و دوستان خود از پشت خنجر زد. حمید فرخ‌نژادی که از سویی سابقه بازی در نقش‌های متعدد انقلابی و ایدئولوژیک دارد، و از سویی در روزگاری نه چندان دور افاضه کرده بود همه ۸۰ میلیون ایرانی فدای یک تار موی پسرش باد!

قربانی این پیش‌فرض مضحک اما تنها عده‌ای از سلبریتی‌های بی‌بصیرتی نبودند که با این رفتارهای ساختارشکن راه بازگشتی برای خود باقی نگذاشتند، بلکه جمع قابل توجهی از جوانان و نوجوان ساده‌لوحی بودند که با تحریک امثال کریمی به خیابان آمده و حجم گسترده‌ای از خشونت علیه نیروهای مردمی و امنیتی، تهدید و ارعاب مردم، تخریب اموال خصوصی و عمومی و نوعی وندالیسم افراطی، خشونت کلامی و ادبیات رکیک و… را به این خیال در فضای جامعه رقم زدند که کار نظام به زودی تمام است و هیچ تاوانی متوجه اقدامات خشونت‌بار آن‌ها نیست، از این‌رو تا آن‌جا که می‌توانستند در این عرصه تاختند و حالا نادم و پشیمان بایستی در انتظار محاکمه و آینده‌ی نامعلوم خود باشند و از سویی خوش‌گذرانی و بی‌خیالی کسانی را نظاره کنند که آنان را به آتش این مهلکه فروانداختند.

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کد مطلب 5657256

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
      31 22
      پاسخ
      اینا گرین کارت دارن اونوقت چطور لنگ ویزا هستن لااقل دوز اراجیفتون کم کنید
      • IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
        1 4
        مرد سالی اراجیف را خودت میگی مگر باطل کردن گرین کارت توسط آمریکا کاری دارد دوم اینکه تو داری از کسی حمایت می کنی که می گوید خودت و جد ابادت فدای یک دانه موی پسرش کمی فکر
      • محمود IR ۰۷:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
        2 4
        به فرض داشتن گرین کارت، تهدیدش میکنن که باطلش میکنیم اگه فلان کارو نکنی! یا اینکه با وعده اقامت یا چیز دیگه باعث میشن که این نامردا به وطن خودشون خیانت کنند
    • IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
      20 8
      پاسخ
      فرخ نژاد سالهاست که ویزای آمریکا دارد
    • IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
      25 11
      پاسخ
      فرخ نژاد ویزای آمریکا دارد اما مساله اینجاست که سال های سال است که از بغل همین افرادی که انتقاد بهشون داره خورده و اساسا نقش هایی که بازی کرده موید این مساله است.
    • US ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
      0 7
      پاسخ
      مماشات نظام با اين گونه سلبريتى هاى معاند مثل على دائى و مهران مديرى و امثالهم كه هنوز بمجازات و محاكمه نرسيده اند خشم مردم را بر انگيخته است. مردم بى صبرانه منتظر مجازات آنها و اغتشاشكران آدم كش هستند.
    • دهقان IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
      31 44
      پاسخ
      علی کریمی و فرخ نژاد امثالهم تا ابد باید وجدان درد داشته باشند انهم بخاطر خیانت به وطن که در ان رشد کردند در ازادی کامل و اشوبی که به پا کردند و عده ای بیشمار چه خطا کار چه مامورین امنیتی جانشون از دست دادند ایران از این بیدها نیست که با عرعر یه عده منافق سست ایمان سقوط نماید
    • IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
      20 61
      پاسخ
      این جماعت بی بصیرت بی سواد اگر اگاهبودتد که در هر شرایطی پشت کشور خودشونو خالی نمیکردن ،فقط زیادی رو دیدن ،اگر از اولش قانون و مقررات محکم براشون تعریف میشد حالا اینقدر گستاخ نمیشدند که هرچی دلشون بخواد وبهشون دیکته شده بگن ،الان بهترین فرصته که غریال بشن
    • US ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
      6 5
      پاسخ
      آقای فرخ نژاد دیکتاتور تو هستی! تو به پدر و عزیز قلب ملیونها آدم توهین کردی! یک روز اگر همون پسرت دست مزدت را خوب داد تعجب نکن
    • ایراتی ، IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
      22 25
      پاسخ
      ننگ بر خاین وطن فروش ،بردگی در امریکا مبارکتون ،
    • دختر ایران IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
      6 2
      پاسخ
      بره به درک ،بقیه وطن فروشها هم پشت سرش
    • ناشناس IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
      9 2
      پاسخ
      از بچه‌های مسئولین خائن هم چند تایی نام ببرید که آمریکا رفتند دارند عشق و حال می‌کنند و پدرانشان به مردم ایران مرگ بر آمریکا یاد میدهند
      • IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
        3 3
        مرگ بر امریکا از ماجرای کودتای 28 مرداد شروع شد. مرگ بر امریکا از زمان 8 سال جنگ تحمیلی علیه ایران شروع شد کسی به ما مرگ بر امریکا را یاد نداد جز خود امریکا با رفتارش
    • مرتضی IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      8 2
      پاسخ
      خاک تو سر ما که این آدم بی سواد ۲زاری میخوان برای ما تعیین تکلیف بکنن.آخه اینا چه خبر از درد مردم دارن که با این ادعا به ی سری ساده لوح فرمان به اصطلاح خودشون انقلاب میدن. همون بهتر که برن. ی آدم بدرد نخور کمتر
    • احمد IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
      3 4
      پاسخ
      خوشم میاد به اونایی که میان کامنت میذارن و میگن بخاطر گرین کارت این کار رو میکنن!!! علی کریمی از کاخش، پست و مقامهایی که بهش پیشنهاد کرده بودن و طرف مردم رو گرفت بخاطر همینه که علی کریمیه!!!
      • IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
        3 1
        دقیقا کدوم پست و مقام😂😂😂 باز با حرفهاش گولتون زده؟!
    • IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      1 2
      پاسخ
      فرخ نژاد، میره آمریکا از اونجا هر حرفی که بخواد میزنه، خیلی ها در همین مملکت اعتراض کردند حتی صنف شما آقای فرخ نژاد! بنابراین در شرایط شما حرف زدن راحت است، اگر اعتراضی داشتید مثل ترانه علیدوستی و سایرین به گوش ملت می رساندید ولو اگر دستگیر می شدید. از آن طرف دنیا نشستن و لنگ اش کن گفتن هنر نیست
    • IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
      0 2
      پاسخ
      فرخ نژاد، میره آمریکا از اونجا هر حرفی که بخواد میزنه، خیلی ها در همین مملکت اعتراض کردند حتی صنف شما آقای فرخ نژاد! بنابراین در شرایط شما حرف زدن راحت است، اگر اعتراضی داشتید مثل ترانه علیدوستی و سایرین به گوش ملت می رساندید ولو اگر دستگیر می شدید. از آن طرف دنیا نشستن و لنگ اش کن گفتن هنر نیست
    • هدا DE ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
      2 0
      پاسخ
      اینا هنرمند نیستن هنربندن. یه مشت مغزفندوقی هیجان زده که مردم اینارو گنده کردن. نظام اینارو پروار کرد حالا چهل متر زبون پیدا کردن علیه نظام. اینا به زباله دان تاریخ میپیوندن.

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