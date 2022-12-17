مکتب شهید سلیمانی بهترین الگو برای دانش آموزان است

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان محمدی صبح شنبه در مراسم نواخته شدن زنگ حاج قاسم در مدرسه دخترانه صدرا کرمانشاه که با حضور اعضای کاروان روایت حبیب برگزار شد، اظهار کرد: سردار سلیمانی یکی از پرورش یافتگان مکتب امام خمینی (ره) بود که با تکیه بر ایمان توانست اسلام ناب را به جهان معرفی کند.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در ترویج مکتب شهید سلیمانی، افزود: در آموزش و پرورش وظیفه داریم فرهنگ شهید سلیمانی را به دانش آموزان منتقل کنیم و رهبر معظم انقلاب بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: تکیه بر ایمان و توکل به خدا یکی از ویژگی‌های برجسته شهید سلیمانی بود و توانست با غلبه بر هوای نفس گروه تکفیری و تروریستی داعش را نابود کند.

محمدی ولایتمداری و ساده زیستی را از سایر ویژگی‌های برجسته شهید سلیمانی دانست که این شهید تمام عمر خود را در راه خدمت به اسلام صرف کرد و هر کجا مظلومی وجود داشت سردار سلیمانی حضور می‌یافت و به آنها کمک می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: سند تحول بنیادین در پی تربیت تمام ساحتی دانش آموزان و تربیت دانش آموزان تراز انقلاب اسلامی در آموزش و پرورش در حال اجرا است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: همچنین امروز حدود یک هزار دانش آموز در برنامه‌های کاروان هنری روایت حبیب حضور خواهند داشت.