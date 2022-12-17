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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۶

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس؛

پرداخت حقوق کادر سلامت از بودجه وزارت بهداشت تخلف است

پرداخت حقوق کادر سلامت از بودجه وزارت بهداشت تخلف است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، پرداخت حقوق کادر سلامت از بودجه وزارت بهداشت را تخلف دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، پرداخت حقوق کادر سلامت از بودجه وزارت بهداشت را غیرقانونی دانست و گفت: حقوق کادر سلامت وزارت بهداشت باید از درآمد عمومی و توسط دولت پرداخت شود.

وی افزود: در گذشته و زمانی که بحث بیمه‌ها و خودگردانی مطرح بود در مجلس قانونی دائمی تصویب شد که بر اساس آن دولت باید هزینه پرسنل وزارت بهداشت را پرداخت می‌کرد و هزینه دارو، غذای بیماران، تجهیزات و نگهداری از درآمد بیمارستان‌ها پرداخت می‌شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم ادامه داد: در واقع دولت موظف به پرداخت حقوق نیروی انسانی شد که باید ارائه خدمات می‌داد و هیچ کس حق نداشت درآمد اختصاصی وزارت بهداشت را خرج پرداخت حقوق کارمندان می‌کرد.

پزشکیان یادآور شد: متأسفانه وزارت بهداشت توان پرداخت پول تجهیزات، دارو و غذای بیماران را ندارد و به جای هزینه کرد بودجه در مسیرهای مشخص شده بودجه و منابع را خرج پرداخت هزینه پرسنل شرکتی، خدماتی و روزمزد می‌کند و به دلیل این اقدام غیرقانونی در پرداخت پول دارو تعلل می‌شود و به تبع آن داروخانه‌ها با مشکل مواجه می‌شوند و نمی‌توانند دارو تأمین کنند و بیماران مجبور هستند دارو را از جای دیگر تهیه کنند در حالی که این موضوع خلاف قانون است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: وزارت بهداشت به هیچ وجه حق ندارد از درآمد اختصاصی حقوق پرسنل را پرداخت کند و در حال حاضر دارد خلاف قانون عمل می‌کند و با این کار خود را به بازار دارو، داروخانه و تجهیزات پزشکی بدهکار می‌کند و از سویی به مردم برای خرید دارو فشار وارد می‌کند.

کد مطلب 5657348
حبیب احسنی پور

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