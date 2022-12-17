پرداخت حقوق کادر سلامت از بودجه وزارت بهداشت تخلف است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، پرداخت حقوق کادر سلامت از بودجه وزارت بهداشت را غیرقانونی دانست و گفت: حقوق کادر سلامت وزارت بهداشت باید از درآمد عمومی و توسط دولت پرداخت شود.

وی افزود: در گذشته و زمانی که بحث بیمه‌ها و خودگردانی مطرح بود در مجلس قانونی دائمی تصویب شد که بر اساس آن دولت باید هزینه پرسنل وزارت بهداشت را پرداخت می‌کرد و هزینه دارو، غذای بیماران، تجهیزات و نگهداری از درآمد بیمارستان‌ها پرداخت می‌شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم ادامه داد: در واقع دولت موظف به پرداخت حقوق نیروی انسانی شد که باید ارائه خدمات می‌داد و هیچ کس حق نداشت درآمد اختصاصی وزارت بهداشت را خرج پرداخت حقوق کارمندان می‌کرد.

پزشکیان یادآور شد: متأسفانه وزارت بهداشت توان پرداخت پول تجهیزات، دارو و غذای بیماران را ندارد و به جای هزینه کرد بودجه در مسیرهای مشخص شده بودجه و منابع را خرج پرداخت هزینه پرسنل شرکتی، خدماتی و روزمزد می‌کند و به دلیل این اقدام غیرقانونی در پرداخت پول دارو تعلل می‌شود و به تبع آن داروخانه‌ها با مشکل مواجه می‌شوند و نمی‌توانند دارو تأمین کنند و بیماران مجبور هستند دارو را از جای دیگر تهیه کنند در حالی که این موضوع خلاف قانون است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: وزارت بهداشت به هیچ وجه حق ندارد از درآمد اختصاصی حقوق پرسنل را پرداخت کند و در حال حاضر دارد خلاف قانون عمل می‌کند و با این کار خود را به بازار دارو، داروخانه و تجهیزات پزشکی بدهکار می‌کند و از سویی به مردم برای خرید دارو فشار وارد می‌کند.