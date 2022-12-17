گشت مشترک ویژه شب یلدا در یزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهاجریان مقدم صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به شب یلدا، طرح نظارتی گشت های سیار تعزیرات حکومتی مرکز استان و شهرستان‌های تابعه همراه به دستگاه های نظارتی به منظور پایش بازار و تشدید نظارت بر تولید و عرضه برخی از اقلام پرمصرف آغاز شد.

وی عنوان کرد: این گشت ها با حضور بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، اتاق اصناف و مرکز بهداشت و دستگاههای ناظر به صورت نا محسوس از ۲۶ آذر ماه آغاز شده و تا اول دی ماه به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.

مهاجریان مقدم تصریح کرد: در این طرح از همه صنوف به ویژه میوه فروشان، آجیل فروشان و قنادی ها سرکشی می شود.‌

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد با اشاره به وضعیت اقتصادی عنوان کرد: متخلفان مدنظر داشته باشند که در صورت هرگونه تخلف و تشکیل پرونده از طرف دستگاه های نظارتی به اشد مجازات توسط شعب تعزیرات حکومتی محکوم خواهند شد.

وی بیان کرد: سامانه اینترنتی http:/tazirat۱۳۵.ir و شماره تلفن ۱۲۴ سازمان صمت آماده دریافت گزارش‌ها و شکوائیه های هم استانی های گرامی است.