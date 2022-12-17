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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۴۴

گشت مشترک ویژه شب یلدا در یزد آغاز شد

گشت مشترک ویژه شب یلدا در یزد آغاز شد

یزد- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد از آغاز گشت های نظارتی ویژه شب یلدا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهاجریان مقدم صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به شب یلدا، طرح نظارتی گشت های سیار تعزیرات حکومتی مرکز استان و شهرستان‌های تابعه همراه به دستگاه های نظارتی به منظور پایش بازار و تشدید نظارت بر تولید و عرضه برخی از اقلام پرمصرف آغاز شد.

وی عنوان کرد: این گشت ها با حضور بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، اتاق اصناف و مرکز بهداشت و دستگاههای ناظر به صورت نا محسوس از ۲۶ آذر ماه آغاز شده و تا اول دی ماه به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.

مهاجریان مقدم تصریح کرد: در این طرح از همه صنوف به ویژه میوه فروشان، آجیل فروشان و قنادی ها سرکشی می شود.‌

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد با اشاره به وضعیت اقتصادی عنوان کرد: متخلفان مدنظر داشته باشند که در صورت هرگونه تخلف و تشکیل پرونده از طرف دستگاه های نظارتی به اشد مجازات توسط شعب تعزیرات حکومتی محکوم خواهند شد.

وی بیان کرد: سامانه اینترنتی http:/tazirat۱۳۵.ir و شماره تلفن ۱۲۴ سازمان صمت آماده دریافت گزارش‌ها و شکوائیه های هم استانی های گرامی است.

کد مطلب 5657377

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    نظرات

    • IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
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      اینها همش حرف هست ولی در دنیای واقعی چیز دیگری هست
    • IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
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      وقتی خوددولت باعث وبانی گرانی هست دیگه گشت میخوادچیکارچقدرمسخره ملت روخرفرض کردید
    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
      0 0
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      دم خروس را ببینیم یا قسم حضرت عباس را باور کنیم دولت خودش باعث گرانیست اینها همش عوام فریبی است دیگه حنایتان رنگی نداره
    • IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
      0 0
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      این چیزها حرف مفته اگر به سامانه ۱۲۴ تماس بگیرین جواب میدن در حال مکالمه هستش اصلا هیچ جوابی نمیدن ی ۲ گزارش تلوزیونی پخش میکنن در میره فقط سیاه نمایه

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