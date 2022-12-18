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۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۲

مدیرکل دفتر ارتباط جامعه و صنعت وزارت علوم:

نیم درصد تولید ناخالص ملی صرف تحقیق و توسعه می شود

نیم درصد تولید ناخالص ملی صرف تحقیق و توسعه می شود

ساری- مدیرکل دفتر ارتباط جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نیم درصد تولید ناخالص ملی صرف تحقیق و توسعه می شود و این میزان در کشورهای مختلف بین سه تا چهار درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید سیف صبح یکشنبه در جلسه کمیته پژوهش استان مازندران با اظهار اینکه آلودگی محیط زیست، بهره وری کم در کشاورزی، کاهش بارندگی و غیره را از جمله مشکلات و چالش‌ها بیان کرد و گفت: برنامه ریزی، سرمایه گذاری، نیروی انسانی و تجربه برای رفع مشکلات امری مهم و ضروری است.

وی با اشاره به محدودیت‌های فراروی در کشور اظهار داشت: در کشورهای مختلف سه تا چهار درصد درصد هزینه‌های تولید ناخالص ملی صرف تحقیق و توسعه می‌شود زیرا در ارتقای کیفیت و راندمان و افزایش افزوده تأثیر بسزایی دارد اما این میزان در کشور ما نیم درصد است.

وی ادامه داد: تعداد محققان و پژوهشگر در کشور ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت است ولی در کشورهایی نظیر دانمارک و فنلاند این میزان به هفت تا هشت هزار نفر می‌رسد و ۱۰ برابر ما محقق دارند.

سیف یادآور شد: از نظر نیروی انسانی و تعداد پژوهشگر نسبت به دیگر کشورها دارای عقب ماندگی هستیم و در حوزه برنامه ریزی و هم افزایی بین ساختارها و سازمان‌ها نیز دچار ضعف‌هایی هستیم و ارتباط بین دانشگاه و صنعت و غیره با مشکل روبرو است.

مدیرکل دفتر ارتباط جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: برای حل ضعف و چالش‌ها، ارتباط بین دانشگاه، صنعت و جامعه ضرورت دارد و باید در این راستا گام برداریم.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها باید مزیت‌های نسبی استان‌ها را شناسایی و ماموریت‌هایی در این حوزه تعریف کنند و در حال حاضر مأموریت‌های برخی دانشگاه‌ها در کشور مشخص شده است.

وی یادآور شد: ماده ۱۳ قانون دانش بنیان اجازه می‌دهد مالیات شرکت‌های خصوصی صرف تحقیق و توسعه شد و باید نسبت به تحقق آن تلاش و برنامه ریزی کرد.

کد مطلب 5658243

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