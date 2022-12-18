نیم درصد تولید ناخالص ملی صرف تحقیق و توسعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید سیف صبح یکشنبه در جلسه کمیته پژوهش استان مازندران با اظهار اینکه آلودگی محیط زیست، بهره وری کم در کشاورزی، کاهش بارندگی و غیره را از جمله مشکلات و چالش‌ها بیان کرد و گفت: برنامه ریزی، سرمایه گذاری، نیروی انسانی و تجربه برای رفع مشکلات امری مهم و ضروری است.

وی با اشاره به محدودیت‌های فراروی در کشور اظهار داشت: در کشورهای مختلف سه تا چهار درصد درصد هزینه‌های تولید ناخالص ملی صرف تحقیق و توسعه می‌شود زیرا در ارتقای کیفیت و راندمان و افزایش افزوده تأثیر بسزایی دارد اما این میزان در کشور ما نیم درصد است.

وی ادامه داد: تعداد محققان و پژوهشگر در کشور ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت است ولی در کشورهایی نظیر دانمارک و فنلاند این میزان به هفت تا هشت هزار نفر می‌رسد و ۱۰ برابر ما محقق دارند.

سیف یادآور شد: از نظر نیروی انسانی و تعداد پژوهشگر نسبت به دیگر کشورها دارای عقب ماندگی هستیم و در حوزه برنامه ریزی و هم افزایی بین ساختارها و سازمان‌ها نیز دچار ضعف‌هایی هستیم و ارتباط بین دانشگاه و صنعت و غیره با مشکل روبرو است.

مدیرکل دفتر ارتباط جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: برای حل ضعف و چالش‌ها، ارتباط بین دانشگاه، صنعت و جامعه ضرورت دارد و باید در این راستا گام برداریم.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها باید مزیت‌های نسبی استان‌ها را شناسایی و ماموریت‌هایی در این حوزه تعریف کنند و در حال حاضر مأموریت‌های برخی دانشگاه‌ها در کشور مشخص شده است.

وی یادآور شد: ماده ۱۳ قانون دانش بنیان اجازه می‌دهد مالیات شرکت‌های خصوصی صرف تحقیق و توسعه شد و باید نسبت به تحقق آن تلاش و برنامه ریزی کرد.