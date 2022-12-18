تغییر شرایط یکی از مشکلات صنعت چاپ کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ابراهیمی صبح یکشنبه همزمان با سفر معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان مرکزی در شهرستان زرندیه حضور یافته و از نزدیک با مسائل و مشکلات فرهنگی و بالاخص چاپ و نشر این شهرستان قرار گرفت.

ابراهیمی در ابتدای ورود به شهرستان زرندیه با حضور در شهرک صنعتی پرندک از شرکت چاپ داروپات شرق بازدید نموده و از نزدیک با روند تولید و مسائل و مشکلات این مجموعه آشنا شد.

وی در ادامه با حضور در سالن جلسات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان در جلسه‌ای که با حضور تعدادی از مسئولین شهرستان از جمله معاون فرماندار، فرماندهی انتظامی، رئیس اتاق اصناف، رئیس اداره راهداری و مدیران واحدهای چاپ شهرستان برگزار شد شرکت کرده و به دغدغه‌ها و صحبت‌های ایشان گوش فرا داد.

ابراهیمی در این جلسه تغییر شرایط چاپ با سال‌های قبل را یکی از مهمترین مشکلات صنعت چاپ کشور دانست و افزود: یک زمانی مشتری به دنبال چاپ بود اما در حال حاضر چاپ به دنبال مشتری می‌باشد و آن هم به دلیل تغییر تقاضاها در بازار چاپ می‌باشد.

وی در ادامه از معافیت مالیاتی ۵ نفر از شاغلین واحدهای چاپ اطلاع داده و اجرای این قانون را لازم الاجرا دانست.

ابراهیمی در ادامه سه حوزه برنامه ریزی شده امور چاپ و نشر را شامل حوزه مهارتی با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای، حوزه متوسطه راه اندازی رشته چاپ در هنرستان‌ها، حوزه پژوهشی و تأسیس انستیتو چاپ در دانشگاه امیرکبیر را تشریح کرد.