برگزاری پویش بذرکاری ۳۰ هکتاری در روستای «دمورچی» رزن

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رزن با همکاری حوزه مقاومت امام حسین (ع) بخش شاهنجرین و با حضور ۱۶ نفر از بسیجیان این حوزه اقدام به بذر کاری و واکاری ۳۰ هکتار از جنگل کاری روستای دمورچی کردند.

فیروزروز به عنوان ناظر طرح عنوان کرد: در این پویش که به صورت کاملاً مشارکتی انجام شد مقدار ۲۵ کیلو بذر بادام شیرین توسط یکی از خیرین طبیعت دوست تهیه و در اختیار مجریان قرار داده شد تا در آینده اهالی روستا بتوانند در کنار بهره مندی از افزایش سرانه سبز حاصل از این طرح، از میوه این درخت مقاوم به کم آبی و آفات استفاده کنند.

این کارشناس جنگل و مرتع با بیان اهمیت جنگل کاری در کاهش آلودگی و اصلاح و توسعه مراتع شهرستان خاطر نشان کرد: درخت بادام از درختان بومی مناطق سردسیری بوده که بعد از ۳ سال آبیاری بهاره و تابستانه می‌تواند به صورت دیم به رشد خود ادامه دهد و امکان موفقیت طرح به صورت کاشت بذر در بستر کشت نسبت به نهال کاری به دلیل عدم تغییر شرایط خاکی و اقلیمی و عدم جابجایی نهال، افزایش می‌یابد که ما در این پروژه از همین روش استفاده کردیم.

وی همچنین با اشاره به حضور گسترده بسیجیان در اجرای طرح عنوان کرد: سیاست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، اجرای مشارکتی پروژه‌ها با همکاری افراد بومی، مجریان طرح و سازمان‌های مردم نهاد بوده که این مهم علاوه بر آموزش این افراد در حین انجام پروژه‌ها، تقویت احساس مسئولیت آنها نسبت به منابع طبیعی و اراضی ملی را در پی خواهد داشت و در برابر زیاده خواهی متعرضان به منابع طبیعی همکاری بیشتری با ما خواهند داشت.

فیروزروز در مورد جانمایی این پروژه‌ها گفت: تاکید ما در انتخاب محل پروژه‌ها بر مناطق کمتر برخوردار بوده تا هم بتوانیم خدمات بیشتری به روستاییان محروم داشته باشیم و هم باعث افزایش درآمدهای جانبی روستاییان در کنار دامداری و کاهش وابستگی ایشان به دام باشیم تا از فشار دام به مراتع کاسته شود.

وی در مورد دیگر فعالیت‌های منابع طبیعی در حفظ و توسعه پوشش گیاهی عنوان کرد: در سال جاری و در طرح ملی «تداوم» منابع تعهد ۱۵۰ هکتاری کاشت گیاه دارویی موسیر را داشتیم که این پروژه در مساحت ۲۱۰ هکتار در روستاهای بابانظر (منطقه بغراطی)، خمیگان، قاطراولن، دولت آباد، گرمک و دمورچی انجام شده است و در این راستا ما برای اولین بار در سطح کشور از بذر گل همیشه بهار در پروژه‌ها استفاده کردیم که به شدت در تولید شهد برای کندوهای زنبور عسل مفید است و به واسطه دوره گلدهی طولانی می‌تواند در اشتغال زایی جوانان روستای کمک شایانی کند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت مشارکت روستاییان در انجام پروژه‌های منابع طبیعی خاطر نشان کرد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رزن آمادگی هرگونه همکاری با شوراهای اسلامی روستاها و مجریان طرح‌های مرتعداری را در جهت زراعت چوب صنوبر، بذرپاشی، کپه کاری، کشت گیاهان دارویی و برگزاری کلاس‌های آموزشی برای روستاییان را دارد.