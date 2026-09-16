سرشماری نفوس و مسکن مبنای اصلی برای توسعه ایلام است

روح‌الله نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بلوک‌بندی ۲۹۴ حوزه شهری و ۱۹۱ حوزه روستایی برای این سرشماری، اظهار داشت: با همکاری مردم، نیاز به پایش میدانی کمتر می‌شود و در هزینه‌ها صرفه‌جویی خواهد شد و عملیات پایش میدانی هوشمند نیز از اول آبان‌ماه به مدت یک ماه، همزمان با سراسر کشور آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه سرشماری نفوس و مسکن، مبنای اصلی برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای در استان است، تصریح کرد: آمار دقیق این طرح، نقش کلیدی در تخصیص اعتبارات و ارائه خدمات بهتر به مردم دارد و نتایج آن، مسیر توسعه استان را برای سال‌های آینده ترسیم می‌کند.

نورمحمدی با اشاره به نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، خاطرنشان کرد: جمعیت استان ایلام در آن سال ۵۸۰ هزار و ۱۵۸ نفر بود که معادل ۷۳ صدم درصد جمعیت کشور محسوب می‌شد و از این تعداد، ۲۹۵ هزار و ۱۹۹ نفر مرد و ۲۸۴ هزار و ۹۵۹ نفر زن بودند.

وی با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت استان در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ معادل ۰.۸ درصد بود، گفت: این رقم پایین‌تر از نرخ رشد جمعیت کشور در همان دوره قرار داشت و در این بازه، ۲۲ هزار و ۵۵۹ نفر به جمعیت استان اضافه شد که پایین بودن نرخ زاد و ولد و بالا بودن میزان مهاجرت، مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ رشد جمعیت به شمار می‌رود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به اینکه تعداد خانوارهای استان در سال ۱۳۹۵ به ۱۵۹ هزار و ۳۱۰ خانوار رسید، تصریح کرد: این تعداد در سنجش با سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۷ درصد افزایش یافت و علت اصلی آن، افزایش سهم خانوارهای یک‌نفره و دونفره بود.

نورمحمدی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۹ درصد جمعیت استان در مناطق شهری و حدود ۳۱ درصد در مناطق روستایی سکونت داشتند، خاطرنشان کرد: سهم جمعیت شهری نسبت به سال ۱۳۹۰ سه درصد افزایش یافت و مهاجرت از روستاها به شهرها و تبدیل برخی روستاها به شهر، از عوامل مؤثر در این افزایش بود.

وی با اشاره به اینکه میزان باسوادی در استان بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ به حدود ۸۵ درصد رسید، گفت: این رقم در سنجش با سال ۱۳۹۰ حدود سه درصد افزایش نشان می‌دهد و شهرستان ایلام با ۲۲۲ هزار و ۸۲۳ نفر جمعیت، ۳۸ درصد جمعیت استان را در خود جای داد و پرجمعیت‌ترین شهرستان استان شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در پایان با اشاره به اینکه شهرستان چوار با ۱۰ هزار و ۵۵۴ نفر و سهم ۱.۸ درصدی، کم‌جمعیت‌ترین شهرستان ایلام در سرشماری سال ۱۳۹۵ بود، خاطرنشان کرد: نهمین دوره سرشماری نفوس و مسکن به روش ثبتی مبنا، مهر و آبان امسال همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود و از شهروندان خواست در این طرح ملی مشارکت فعال داشته باشند.