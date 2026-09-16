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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۳۳

الجزیره: انصارالله حرکت کشتی‌ها در باب المندب را مختل نکرده‌ است

الجزیره: انصارالله حرکت کشتی‌ها در باب المندب را مختل نکرده‌ است

گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که تسلط جنبش انصارالله یمن بر تنگه باب المندب باعث ایجاد اختلال در حرکت کشتی ها در این منطقه نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شبکه الجزیره گزارش داد، با وجود آن که نیروهای انصارالله یمن بر تنگه باب المندب مسلط شده اند اما حرکت کشتی ها در این تنگه تغییری نکرده و این مسئله نشان دهنده آن است که پیشروی های انصارالله تهدیدی برای دریانوردی بین المللی به شمار نمی رود.

پیشتر جنبش انصارالله تاکید کرده بود که ممنوعیت اعلام شده تنها شامل کشتی های مرتبط به عربستان سعودی به دلیل تجاوزات این کشور علیه یمن می شود.

این در حالی است که جریان های ضد جنبش انصارالله یمن تلاش داشتند با تبلیغات مسموم پیشروی این نیروها را خطرناک جلوه داده و آن را علیه دریانوردی بین المللی نشان دهند.

نیروهای یمنی طی روزهای گذشته با پیشروی برق آسای خود موفق شدند کنترل شهر المخا و جزیره رقر و بلندی های راهبردی مشرف بر تنگه باب المندب را به دست بگیرند و عملا این تنگه در حال حاضر تحت کنترل انصارالله است.

بر اساس گزارش مارین ترافیک از ۱۱ سپتامبر تا ۱۵ سپتامبر ۱۵۹ کشتی از تنگه باب المندب عبور کرده اند. میانگین عبور کشتی ها از این منطقه به ۳۸ کشتی در روز می رسد.

کد مطلب 6948551

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      2 0
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      اول می‌خوان جا پاشونو مستحکم کنند بعد ببندند الان ببندن جامعه بین‌المللی دخالت میکنه
    • محمد IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      4 0
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      حمله حوثی ها ممکنه منجر به پذیرش پیمان ابراهیم عربستان با اسرائیل شود بعدش کلیه کشورهای عربی به این پیمان ممکنه بپیوندند عدم حمله امریکا به حوثی ها یعنی ترامپ ماهی را بدست حوثی ها خواهد گرفت؟

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