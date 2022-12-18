وقوع ۳ حادثه پلیسی در شاهرود/ پدر در راه ساخت خانه جان باخت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کریمی غروب یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود با بیان اینکه سقوط بالابر از ساختمان نیمه کاره مرگ فرد ۶۰ ساله را به همراه داشته است، ابراز داشت: در پی وقوع این حادثه مأموران کلانتری بسیج ۱۲ و پلیس آگاهی شاهرود بلافاصله به محل صحنه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این مرد به همراه دو فرزندش در حال ساخت خانه برای دیگر فرزند خانواده بوده است، افزود: متأسفانه عدم مهار صحیح بالابر منجر به سقوط و وقوع مرگ دلخراش برای پدر خانواده می‌شود که اندکی رعایت اصول ایمنی می‌توانست از بروز این حادثه تلخ پیشگیری کند.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه طی عملیات دیگری مأموران ایستگاه بازرسی شهید نوری شاهرود به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند، ابراز داشت: بار این خودرو آجیل خارجی بود که با توجه به محموله مذکور راننده از داشتن مدارک لازم حمل آنها اظهار بی اطلاعی کرد و خودرو توقیف شد.

کریمی ارزش محموله کشف شده را یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برشمرد و تصریح کرد: این خودرو از مبدا مشهد حرکت کرده بود در مسیر شاهرود زمین گیر و با تکمیل پرونده متهم برای رسیدگی به بزه انتسابی به مراجع ذی صلاح معرفی شده است.

وی از کشف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق توسط مأموران پلیس راه ایست بازرسی شهید نوری شاهرود خبر داد و افزود: پس از مشکوک بودن یک کامیونت بار بار موتورسیکلت خودرو متوقف و دستور بازرسی صادر شد این موتور سیکلت ساخت آمریکا با مدارک راننده همخوانی نداشت و قاچاق آن به ارزش ۱۰ میلیارد ریال به تأیید رسید.