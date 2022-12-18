به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفری عصر یکشنبه در نشست هم اندیشی مدیران کارخانه‌های نوآوری کشور در محل کارخانه نوآوری مشهد، اظهار کرد: کارخانه‌های نوآوری باید به‌سمت شناسایی نیازهای فناورانه بروند و در قالب شتاب‌دهنده‌هایی که مستقر می‌کنند، فارغ از روحیه دولتی نیاز را به محصول نوآوری و فناورانه تبدیل کنند.

معاون مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: نباید فضای رقابت بین پارک‌های فناور و کارخانه‌های نوآوری ایجاد شود و تلاش می‌کنیم این فضای هم‌اندیشی در جهت جلوگیری از موازی‌کاری ایجاد شود. کارخانه‌های نوآوری در زمینه شبکه‌سازی خیلی می‌توانند مؤثر باشند.

وی بیان کرد: فلسفه معاونت مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی این است که بتوانیم فضای نوآورانه و پویا را در دل شهرها ایجاد کنیم، در این اکوسیستم و زنجیره توسعه و نوآوری، همیشه یک بخش کار در بحث حمایت‌ها ناقص و مغفول بود لذا تاکید شد کارخانه‌ها در دل شهرها باشند تا برخلاف پارک‌های فناور در دسترس عموم مردم قرار بگیرند و به نمادی برای پرورش ایده‌ها تبدیل شوند.

صفری بیان کرد: موضوعی که اکنون همه به آن اذعان دارند، تقابل پارک‌های فناوری و کارخانه‌های نوآور است، پارک‌های علم و فناوری در اصل قسمتی از این زنجیره هستند تا بتوان ایده‌ها را پیدا و گروه فناور را ایجاد و به‌سمت پارک‌های علم و فناوری هدایت کرد.

معاون مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: ۱۲ کارخانه نوآوری در کشور به بهره‌برداری رسیده است، سه کارخانه نوآوری در سمنان، تبریز و خرم‌آباد درحال آماده‌سازی و بهره‌برداری است.

دومین کارخانه نوآوری مشهد در حاشیه شهر احداث می‌شود

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد افزود: در هر حوزه و زمینه‌ای اگر در ابتدای کار، از کارخانه‌های نوآوری کمک بگیریم، قطعاً خروجی‌های مثبتی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه ضروری است کارخانه‌های نوآوری در همه حوزه‌ها ورود کنند، ادامه داد: امروز کشور نیازمند نوآوری و حل مسائل به شکل فناورانه است. مشهد هم همین راه را در پیش گرفته و قرار است، مسائل شهری در حوزه ترافیک، اقتصاد و شهرسازی در این بستر بررسی کند.

حاجی بگلو تصریح کرد: با کمک مدیریت شهری، طرح دومین کارخانه نوآوری در حاشیه شهر با نگاه توسعه‌ای در مناطق کم‌برخوردار مشهد در حال بررسی است. امیدواریم با ایجاد این بستر از ظرفیت و استعدادهای فرزندانمان در مناطق محروم استفاده شود.

توانمند سازی شرکت‌های حاشیه شهر

در ادامه سرابی، مدیر کارخانه نوآوری مشهد نیز در نشست هم‌اندیشی مدیران کارخانه‌های نوآوری کشور با میزبانی کارخانه نوآوری مشهد اظهار کرد: در کارخانه نوآوری مشهد اتفاقات ارزشمندی افتاده است. هوشمند سازی بوستان‌های شهری، معکوس‌سازی قطعات مترو و حوزه توانمند سازی شرکت‌های حاشیه شهر در حوزه اپلیکیشن شهر من از جمله کارهایی است که انجام شده است.

مدیر کارخانه نوآوری مشهد افزود: ما در تلاش هستیم تا مسائل مدیریت شهری را به کمک سایر کارخانه‌ها حل کنیم و یکسری راه‌کارهای خوب را احصا کنیم.

حل مسائل شهری با مشارکت کارخانه‌های نوآوری

در ادامه همچنین علی حسینی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد نیز اظهار کرد: شهرهای امروزی، به عنوان پرچالش ترین سکونتگاه‌های بشری مطرح می‌شوند؛ در عین حال، شهرها، فرصت بالقوه‌ای از منابع مختلف برای خلق و ارائه نوآوری‌های مختلف به شمار می‌رود و شهرداری‌ها با توجه به نقش کلیدی خود، می‌توانند فرصت‌ها و منابع متعددی را در مسیر نوآوری و کارآفرینی شهری ارائه نمایند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد اضافه کرد: براساس الگوی «حکمروایی خوب شهری»، بخش عمومی و شهرداری‌ها باید به عنوان بسترساز و فراهم کننده فضای فعالیت علمی و ترویج و تشویق کننده فرهنگ کارآفرینی و کسب و کار، ایفای نقش نماید. امری که در شهر مشهد که متعلق به امام رضا (ع) است و ویژگی و صفت بارز آن حضرت، «عالم آل محمد» بودن است، اهمیتی دوچندان می‌یابد.

وی تصریح کرد: بنابراین شهرداری مشهد در دوره ششم مدیریت شهری تلاش کرده تا بستر مدیریت علمی، جهادی و مردمی را فراهم سازد و شهردار مشهد با تدوین چشم انداز و چرخش‌های تحول آفرین مشهد در افق ۱۴۰۴، تلاش کرده تا شهر را به سمت و سویی هدایت کند که شایسته تسری صفات امام به شهر باشد.

حسینی ادامه داد: یکی از بندهای این چشم انداز در بُعد اقتصادی آن، «قطب ملی صنایع خلاق، نوآور، دانش بنیان و مولد» است که بدون فراهم کردن زیرساخت و کمک زیست بوم نوآوری و کارآفرینی، محقق نخواهد شد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد با بیان اینکه تلاش و همت مدیریت شهری شهرداری مشهد، آن است که ضمن فراهم ساختن زیرساخت‌هایی مانند کارخانه نوآوری مشهد، چتر حمایتی برای جوانان و قشر خلاق و نوآور باشد تا افراد و شرکت‌ها بتوانند ضمن هم افزایی و بهره گیری از تجارب و پتانسیل سایر مجموعه‌ها، مدل‌های کسب و کار خود را تکمیل و توسعه دهند. اظهار کرد: از سویی دیگر، شهرداری‌ها در ابعاد مختلف شهری، دچار مسائل و دغدغه‌هایی هستند که حل مطلوب آنها، نیازمند افرادی متفکر و خلاق است که راه حل‌هایی نوآورانه برای آن ارائه کند.

وی افزود: موضوعاتی همچون دستیابی به درآمد پایدار شهری، لزوم ارائه راهکارهایی برای کاهش هزینه‌ها، کاهش وابستگی سازمان‌های شهری به تجهیزات و ابزارهای خارجی، استفاده از فناوری‌های جدید و به روز در مدیریت شهری برای بهبود خدمات و افزایش کیفیت زندگی شهروندان، جز از طریق کمک افراد ایده پرداز و خلاق و همکاری با سایر شبکه‌های علمی و تخصصی صورت نمی‌گیرد.

حسینی افزود: در سال جاری نیز، با توجه به شعار «سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» و منویات مقام معظمرهبری، شهرداری مشهد تلاش دارد تا به حمایت از مجموعه‌های دانش بنیان در قالب توسعه زیرساخت‌های زیست بوم نوآوری، کمک به استفاده از محصولات و فناوری تولید شده متناسب با نیاز شهر و به کارگیری ظرفیت‌های شرکت‌های فناور در رفع نیازهای شهری، همت و توجه بیشتری نشان دهد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد تصریح کرد: لذا کارخانه نوآوری به عنوان یک خدمت عمومی به شهر مشهد، باید اولویت‌های خود را مسائل اولویت دار شهر مشهد قرار دهد. در این راستا، نه تنها شرکت‌های مستقر در کارخانه نوآوری، بلکه کلیه عناصر زیست بوم نوآوری شهر مشهد و کل کشور می‌توانند نقش آفرینی داشته باشند و شهرداری مشهد، آمادگی خود را جهت تعامل و همکاری و بهره گیری از همه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها، اعلام می‌دارد.