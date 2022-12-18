طرح جامع مطالعات روستای تاریخی «صَوَر» پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزه‌زاده امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: روستای تاریخی صَوَر شهرستان بناب از مهم‌ترین روستاهای تاریخی و هدف گردشگری آذربایجان شرقی محسوب می‌شود که دارای بافت و ظرفیت‌های گردشگری ارزشمندی است.

وی اضافه کرد: برای انجام طرح جامع مطالعاتی روستای تاریخی «صور» ۶ ماه زمان و حدود چهار میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی ادامه داد: در راستای حراست و توسعه گردشگری این روستای تاریخی، مطالعه جامع آن انجام شد که از اهداف آن می‌توان به مطالعات بافت با ارزش تاریخی روستا و غارها، مطالعات فنی و پژوهشی و مطالعات اقتصادی فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد.

حمزه‌زاده اضافه کرد: همچنین در این راستا بررسی سیمای کالبدی فضایی روستا، بررسی وضعیت فعلی زیرساخت‌های گردشگری و ترسیم گردشگری و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی مدیریت و نگهداری از میراث با ارزش روستا در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از این پس هر گونه مداخله در بافت روستای تاریخی و هدف گردشگری «صَوَر» شهرستان بناب باید مطابق با داده‌های طرح جامع مطالعاتی آن باشد و نهادهای خدمات رسان از قبیل بنیاد مسکن باید در هنگام صدور مجوز ساخت و ساز در محدوده روستا، الزامات طرح جامع را در نظر بگیرند.

وی گفت: پایگاه ملی روستای تاریخی «صَوَر» از امروز به دیگر پایگاه‌های ملی میراث فرهنگی در آذربایجان شرقی، از قبیل کندوان، اوجان، ربع رشیدی و اوشتیبین اضافه شد.