تیم داوری دربی پایتخت برای بازی پر دود و بی صدا مشخص شد!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال مشخص شد که به شرح ذیل است:

دوشنبه ۲۸ آذرماه

* مس کرمان - مس رفسنجان

داور: میثم حیدری؛ کمک‌ها: بهمن عبداللهی، امین قدیری، وحید زمانی ناظر: علیرضا کهوری

* ملوان انزلی - سپاهان اصفهان

داور: امیرسامان سلطانی؛ کمک‌ها: یعقوب سخندان، دانیال باشنده، فرهاد امینی، ناظر: نادر جعفری

* نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان

داور: علی صفایی، کمک‌ها: محمد علی پورتقی، محسن بابایی، حسین زمانی، ناظر: البرز حاجی پور

* ذوب آهن اصفهان - آلومینیوم اراک

داور: سعادت وفاپیشه.کمک‌ها: فرهاد مروجی، سعید زیبا، محمد باقر پورباقر، ناظر: حسین نجاتی

* گل گهر سیرجان - هوادار تهران

داور: احمد محمدی، کمک‌ها: مهدی شفیعی، رضا حیدری، مسعود حقیقی، ناظر: یدالله جهانبازی

* نساجی مازندران - صنعت نفت آبادان

داور: مهدی اوجاقی، کمک‌ها: حسین ظهیری، امین زاهدی، شبیر بهروزی، ناظر: اکبر بخشی زاده

سه شنبه ۲۹ آذرماه

* پیکان تهران - تراکتور تبریز

داور: سید رضا مهدوی، کمک‌ها: امیررضا آشورماهانی، محمد صالح عرب آبادی، رضا مرادی ناظر: اسماعیل صفیری

* استقلال - پرسپولیس

داور: محمد حسین زاهدی فرد، کمک‌ها: سعید قاسمی، محمد جواد مداح، علی اصغر مؤمنی، ناظر: رضا سخندان داور ذخیره: حسن انتظاری

به گزارش خبرنگار مهر، زاهدی فر در حالی قضاوت دربی را بر عهده خواهد داشت که این بازی با وجود آلایندگی‌های هوا و تعطیلی مدارس استان تهران فعلا اعلام برگزاری شده است. همچنین خبری از حضور تماشاگر در این دیدار تا این لحظه نیست.

*اسماعیل مرادی