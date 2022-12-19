روایت تبعیض علیه پرستاران/ استمداد از وزیر بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پرستاران بیمارستان…، در تماس با خبرگزاری مهر، از تبعیض‌هایی که نسبت به آنها روا می‌شود، به شدت گلایه کرد.

او می‌گوید: از اول شروع پاندمی کرونا در کشور، در بیمارستان بودم و تا امروز، ریالی بابت کرونا دریافتی نداشته ایم.

این پرستار به نمایندگی از مجموعه کادر پرستاری بیمارستان اعم از پرستار و بهیار و…، می‌افزاید: ۵ ماه اضافه کار و کارانه طلب داریم. از محل اجرای قانون تعرفه گذاری هم، کمترین واریزی برای ما انجام شده است.

او ادامه می‌دهد: چند وقت پیش رفتیم وزارت بهداشت تا از آنها کمک بگیریم، گفتند یک هفته مهلت بدهید رسیدگی می‌کنیم. الان دو هفته از آن یک هفته گذشته و هیچ خبری ندادند.

این پرستار که از وضعیت بیمارستان به شدت گلایه مند است، می‌گوید: بابت هر ساعت اضافه کار، ۱۷ هزار تومان به ما می‌دهند. وقتی می‌گوئیم اضافه کار نمی‌خواهیم، می‌گویند اجباری است.

او ادامه می‌دهد: الان یک کارگر ساده هم ساعتی ۱۷ هزار تومان نمی‌گیرد، چرا به کارشناس پرستاری این عدد را پرداخت می‌کنند.

این پرستار با اشاره به سختی‌های دوران کرونا، می‌گوید: حق ما نیست که این طور با ما برخورد کنند.

در همین حال، پرسنل این بیمارستان در نامه‌ای به وزیر بهداشت، خواستار حل و فصل مشکلات بیمارستان شده اند.

در قسمتی از این نامه خطاب به بهرام عین‌اللهی، عنوان شده است: با توجه به عدم نتیجه گیری از پیگیری‌های به عمل آمده از وزارت بهداشت، پرستاران و کمک پرستاران رسمی، پیمانی و قراردادی، مطالبات خود را از جناب عالی اعلام می‌داریم.

تغییر مدیریت پرستاری بیمارستان، جبران کسور ۴۳ درصد اعلام شده از تعرفه ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱، تسویه حساب طلب اضافه کار ماه شهریور تا کنون، و پرداخت اضافه کار مشخص هر ماه به همراه حقوق، تسویه کارانه در هر ماه از شهریور تا کنون و پرداخت منظم آن تا انتهای سال ۱۴۰۱، تعیین تکلیف حق کرونا از دی ماه ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۱، شفاف سازی پرداختی اضافه کار پرسنل رسمی و پیمانی و قرار دادی و…، از مهم‌ترین خواسته‌های پرسنل این بیمارستان از وزیر بهداشت است.