انتخاب دماوند به عنوان پایلوت طرح آزمایشی فعالیت در سامانه اصناف

به گزارش خبرنگار مهر، آرش آقاجان احمدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از انتخاب دماوند به عنوان پایلوت طرح آزمایشی فاز اول فعالیت در بستر سامانه اصناف خبر داد.

آقاجان احمدی با بیان اینکه گذراندن آموزش‌ها در این طرح آزمایشی بسیار مهم است گفت: توجه به این موضوع بسیار پر اهمیت است که در صورت عدم شرکت در این طرح در ایفای وظیفه‌های آتی موفق نخواهیم بود.

وی افزود: به هیچ عنوان مدارک سفید نباید در سامانه بارگذاری شود، اگر تأخیری در صدور مجوزها صورت گیرد سایت مجوزهای ملی مجوز را صادر می‌کند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دماوند عنوان کرد: اگر مجوزها را در زمانی که باید صادر شوند، صادر نکنیم جرم انگاری شده و پیگرد قانونی دارد کما اینکه در سایت مجوز صادر می‌شود و برای اتحادیه اخطار می‌رود.

آقاجان احمدی ادامه داد: رؤسای اتحادیه‌ها نباید تصور کنند که صدور مجوزها سنتی است و مانند قبل انجام می‌شود لذا رؤسای اتحادیه‌ها باید در این رابطه آشنا و به شرایط واقف باشند.