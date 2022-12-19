دنده عقب نیسان منجر به فوت مرد میانسال نیشابوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا حسینعلی زاده اظهار کرد: در پی اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر مشاهده پیکر بی جان مردی میانسال در محدوده خیابان ۲۲ بهمن شرقی نیشابور، مأموران کلانتری به محل مراجعه و با تحقیقات سریع عامل متواری حادثه که راننده نیسان بود شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور افزود: در بررسی‌های نخست مشخص شد راننده خودرو نیسان با حرکت به عقب به فردی برخورد کرده و از صحنه متواری و موجب شده بود در این حادثه عابر میانسال جان خود را از دست بدهد.

وی گفت: این راننده که با بی دقتی باعث تصادف منجر به فوت یک شهروند نیشابوری شده بود، در کمتر از یک ساعت دستگیر شد.

حسینعلی زاده بیان کرد: مأموران دایره تجسس کلانتری با رد زنی‌های فنی و پلیسی کمتر از ۱ ساعت راننده وانت را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی این خودرو توقیف و راننده دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور افزود: علت دقیق حادثه از طرف کارشناسان در دست بررسی است.