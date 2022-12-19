به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی طی حکمی احمد جولایی مدرس و پژوهشگر تئاتر را به عنوان دبیر بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی منصوب کرد.

متن این حکم بدین شرح است:

«جناب آقای احمد جولایی

با سلام و احترام

نمایش‌های آیینی و سنتی از سرمایه‌های گرانسنگ فرهنگی ایران اسلامی و از گنجینه‌های ارجمند هنری در جهان محسوب می‌شود. پاسداشت، حفظ و ترویج این گونه‌های ارزشمند و روز آمد کردن نگاه و رویکرد به این حوزه از وظایف خطیر تمامی دغدغه‌مندان فرهنگ و هنر کشور است.

جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی اهالی شریف نمایش‌های ایرانی، مجال مغتنمی‌ست برای پویایی هر چه بیشتر این گونه‌های هنری.

به موجب این حکم به عنوان دبیر بیست و یکمین جشنواره بین المللی نمایش‌های آیینی و سنتی منصوب می‌شوید. امید که در سایه مهر پروردگار، با بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند ادوار پیشین و پیشکسوتان، استادان و صاحبنظران این حوزه و با توجه ویژه به رویکردهای پژوهشی و علمی در اعتلاء و ارتقای جایگاه این رویداد هنری موفق و سربلند باشید.»

احمد جولایی، متولد ۱۳۳۵ در شهر بوشهر، دارای مدرک فوق‌لیسانس در رشته بازیگری و کارگردانی و مدرک دکترا در رشته پژوهش هنر از دانشگاه مسلمانان هند است.

عضویت در هیات‌ علمی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، مدیر و موسس گروه نمایش در مقاطع مختلف دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، تدریس در دانشگاه سوره و دانشکده هنر و معماری تهران از جمله دیگر فعالیت‌های این پژوهشگر و مدرس تئاتر به شمار می‌آید.

حضور او به عنوان استاد راهنما و مشاور در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد منجر به نگارش قریب به هفتاد رساله دانشگاهی شده است و براین اساس او را به عنوان پدر تئاتر علمی جنوب ایران می‌شناسند.

دبیر اجرایی کنگره رییسعلی دلواری سال ۱۳۷۲، مدیرکل و دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم رشد از سال ۱۳۸۳ به بعد، موسس دانشکده هنر و معماری در شهرستان برازجان، سخنرانی و ارائه مقاله در سمینارهای بین‌المللی کشورهای تاجیکستان، هندوستان و افغانستان و ...، طراحی اولین جشنواره سراسری تئاتر دانشجویی کشور در دانشگاه آزاد بوشهر در سال ۱۳۷۲ از جمله سمت‌های مدیریتی این پژوهشگر و استاد دانشگاه است.

«ارزش ادبی نسخ تعزیه ایرانی»، «قابلیت‌های دراماتیک متون کهن ادب فارسی»، «جُربزه‌های نمایشی شاهنامه» و کتاب ۵ جلدی «نمایش معاصر عرب» از آثار این هنرمند در حوزه پژوهش نمایشی محسوب می‌شود.